Роберт Де Ниро может получить роль в фильме про Джокера
Новости культуры: Как известно Джокера сыграет легендарный Хоакин Феникс.
Известный актер Роберт Де Ниро может присоединиться к Хоакину Фениксу в сольном фильме про Джокера, который получил рабочий подзаголовок "Ромео".
Знаменитому актеру предложили роль совершенно нового персонажа по имени Мюррей Франклин. Полный актерский состав картины и дата релиза пока не раскрываются, а съемки начнутся уже в сентябре этого года.
Режиссером проекта выступит Тодд Филлипс, известный по трилогии "Мальчишник в Вегасе", а продюсером станет сам Мартин Скорсезе.
Новый фильм про Джокера станет первым проектом в рамках нового студийного бренда компании DC. Действия фильма перенесут зрителя в Готэм 80-х, где появился один из самых безумных злодеев мира комиксов.
Лента расскажет криминальную историю происхождения всем известного персонажа, которого сыграет Хоакин Феникс. Амбициозно, но вполне реально.
Напомним, еще в феврале стало известно, что киностудия Warner Bros. не отказалась от планов заиметь у себя двух Джокеров сразу. Оказывается, пока Джаред Лето ждет возвращения к роли Джокера в сиквеле "Отряда самоубийц", Хоакин Феникс станет новым Джокером в отдельном, сольном фильме.