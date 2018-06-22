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Роберт Де Ниро может получить роль в фильме про Джокера

Роберт Де Ниро
09:35 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Как известно Джокера сыграет легендарный Хоакин Феникс.

Известный актер Роберт Де Ниро может присоединиться к Хоакину Фениксу в сольном фильме про Джокера, который получил рабочий подзаголовок "Ромео".

Знаменитому актеру предложили роль совершенно нового персонажа по имени Мюррей Франклин. Полный актерский состав картины и дата релиза пока не раскрываются, а съемки начнутся уже в сентябре этого года.

Режиссером проекта выступит Тодд Филлипс, известный по трилогии "Мальчишник в Вегасе", а продюсером станет сам Мартин Скорсезе.

Новый фильм про Джокера станет первым проектом в рамках нового студийного бренда компании DC. Действия фильма перенесут зрителя в Готэм 80-х, где появился один из самых безумных злодеев мира комиксов.

Лента расскажет криминальную историю происхождения всем известного персонажа, которого сыграет Хоакин Феникс. Амбициозно, но вполне реально.

Напомним, еще в феврале стало известно, что киностудия Warner Bros. не отказалась от планов заиметь у себя двух Джокеров сразу. Оказывается, пока Джаред Лето ждет возвращения к роли Джокера в сиквеле "Отряда самоубийц", Хоакин Феникс станет новым Джокером в отдельном, сольном фильме.

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Новости культуры, Актер, Джокер, Роберт Де Ниро, Фильм, Хоакин Феникс.
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