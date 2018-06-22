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Николай Костер-Вальдау признался, какая сцена из "Игры престолов" была самой жестокой

Николай Костер-Вальдау
18:15 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Актер рассказал, что некоторые сцены ему тяжело было даже читать.

Исполнитель роли Джейме Ланнистера в сериале "Игра престолов" актер Николай Костер-Вальдау рассказал о сценах, которые поразили его больше всего за семь сезонов шоу. По словам актера, наиболее жестокой, с его точки зрения, была сцена, в которой Станнис Баратеон позволяет жрице Мелисандре сжечь его дочь Ширин на костре ради победы в битве.

"Это было очень жестоко. Конечно, в ее смерти был смысл, я понимаю, почему так случилось. Но смотреть я не смог, даже читать было трудно", — признается актер.

Кроме того, Костер-Вальдау заявил, что тяжелой для просмотра была сцена, в которой мать кормила 7-летнего Робина Аррена грудью. "Это было дико и со всех сторон неправильно", — рассказал актер.

Выход восьмого сезона шоу ожидается в 2019 году.

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Все по теме:

Новости культуры, Джейме Ланнистер, Жестокие сцены, Игра престолов, иколай Костер-Вальдау, Кино, Сезон, Сериал.
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