Николай Костер-Вальдау признался, какая сцена из "Игры престолов" была самой жестокой

Исполнитель роли Джейме Ланнистера в сериале "Игра престолов" актер Николай Костер-Вальдау рассказал о сценах, которые поразили его больше всего за семь сезонов шоу. По словам актера, наиболее жестокой, с его точки зрения, была сцена, в которой Станнис Баратеон позволяет жрице Мелисандре сжечь его дочь Ширин на костре ради победы в битве.

"Это было очень жестоко. Конечно, в ее смерти был смысл, я понимаю, почему так случилось. Но смотреть я не смог, даже читать было трудно", — признается актер.

Кроме того, Костер-Вальдау заявил, что тяжелой для просмотра была сцена, в которой мать кормила 7-летнего Робина Аррена грудью. "Это было дико и со всех сторон неправильно", — рассказал актер.

Выход восьмого сезона шоу ожидается в 2019 году.