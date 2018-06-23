|
В Днепре хулиганы битами разбили полицейским авто (Видео)
Чуть не закончилось трагедией: в цирке РФ медведь напал на дрессировщика (Видео)
Искусственный интеллект снял свой первый короткометражный фильм (Видео)
Бейонсе и Джей Зи представили совместный клип на песню "Apeshit" (Видео)
Первая тренировка "Шахтера" с новичками Мораесом, Майконом и другими (Видео)
В Сети появился трейлер нового фантастического сериала "Поцелуй меня первым" (Видео)
Украинская звезда 90-х представила первый сингл после длительного перерыва (Видео)
Поклонница сборной Бразилии поразила фанатов страстным танцем (Видео)
В США 5-летний мальчик разбил статую стоимостью $130 тысяч (Видео)
Украинский танк "Булат" впервые испытали под водой (Видео)
Актриса Нина Добрев снялась в новом клипе рэпера Дрейка "I’m Upset" (Видео)
Для экстренного вызова полиции создали мобильное приложение (Видео)