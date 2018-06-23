Сериал "Террор" продлили на второй сезон (Видео)

Телеканал AMC продлил на второй сезон сериал "Террор" по одноименному роману Дэна Симмонса. Однако историю решено было создать оригинальную. Второй сезон расскажет о жизни американско-японского сообщества во времена Второй мировой войны. Согласно описанию, некий призрак будет преследовать жителей одного из лагерей на Тихоокеанском фронте. Шоураннером второго сезона выбрали Александра Ву "Настоящая кровь" "Рассказать историю о таком необычном периоде — большая честь для меня. Мы надеемся передать ужас исторических событий таким образом, чтобы он казался современным и актуальным. Перспектива сделать это с преобладанием азиатских и азиатско-американских актеров захватывает", - рассказал Ву. В основе первого сезона сериала "Террор" лежит реальная история погибшей полярной экспедиции английского исследователя Джона Франклина 1845—1847 годов на кораблях "Террор" и "Эребус", разбавленная художественным вымыслом автора романа "Террор" Дэна Симмонса и эскимосской мифологией, в частности, преданиями о морской богине Седне и гигантских белых медведях Нанурлуке и Кукувеаке. В экранизации, несмотря на удачный подбор актеров и в целом хорошее исполнение, имеется несколько отступлений от сюжетной линии романа, в частности, изменена концовка, как альтернативная.