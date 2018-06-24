СМИ: Актер Бен Аффлек вновь станет отцом

Слухи об изменах, давление со стороны СМИ, проблемы с алкоголем, посещение семейного психолога и сотни попыток вернуть любимую жену, которые не увенчались успехом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

В конце-концов, Гарнер твердо решила начать жизнь заново, без Аффлека, и сделала это. Спустя некоторое время Бен смирился с решением жены и его жизнь тоже начала налаживаться.

Сейчас актер счастлив в отношениях с Линдсэй Шукус, с которой познакомился на работе. Влюбленные постоянно появляются на публике вместе и, поговаривают, даже собираются стать родителями.

В СМИ то и дело появляются сообщения о том, что Шукус беременна и Бен вскоре в четвертый раз станет отцом. Причиной для подобных слухов стали изменения в фигуре избранницы Аффлека.

К тому же, в последнее время она все чаще начала выбирать одежду свободного кроя, которая скрывает живот. Что ж, через несколько месяцев увидим, правы ли были наблюдательные журналисты и фотографы.