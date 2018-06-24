Эти фильмы просто созданы для того, чтобы смотреть их во время отпуска.

Эти фильмы просто созданы для того, чтобы смотреть их во время отпуска. Вы все еще выбираете направление для отпуска по отзывам, а мы – по рейтингам фильмов. Отправляйтесь за приключениями в духе картины гениального Вуди Аллена "Вики Кристина Барселона" в солнечную Испанию – отдых по примеру любовных приключений Скарлетт Йоханссон, Ребекки Холл, Хавьера Бардема и его страстной бывшей жены Пенелопы Крус наверняка впечатается в память, или за романтическим настроением на тайский остров Ка Тао, где однажды отдыхал красавчик Леонардо ДиКаприо. Сейчас голливудский актер отдает предпочтение прогулкам на яхте в максимальной близости к Лазурному побережью в окружении мировых топ-моделей, но невероятной красоты пейзажи райского острова за 15 лет с момента выхода фильма "Пляж" остались неизменны.