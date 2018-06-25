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Дочь звезды сериала "Секс в большом городе" на самом деле оказалась сыном

Синтия Никсон
03:02 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Твиттер

Новости культуры: Западные издания обсуждают необычную ситуацию вокруг дочери Синтии Никсон.

Девочка звезды сериала «Секс в большом городе» стала сыном Сэмюэлем. Информацию официально подтвердили в социальных сетях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Дочь звезды родилась в ноябре 1996 года. Ее отец — бывший партнер Никсон, Дэнни Мозес. У Мозеса и Никсон также есть сын Чарльз, который родился в 2002 году. У Никсона теперь также есть сын по имени Макс в браке с новой женой Кристин Маринони.

Макс родился в 2011 году. Маринони работала на нового заместителя мэра Нью-Йорка до недавнего времени. Маринони также известна своей активистской работой.

Синтия Никсон приветствовала своего сына Сэмюэля во время празднований 14-го ежегодного дня Транс-действий. Дочь, которая стала сыном, окончила чикагский Университет.

Гордая мама и актриса, которая в настоящее время баллотируется на пост губернатора Нью-Йорка, в Instagram опубликовала фотографию и открыто поделилась в первый раз, что 21-летний Сэмюэль, рожденный Самантой, трансгендер.

«Я так горжусь моим сыном Сэмюэлем Джозефом Моисеем, который закончил колледж в этом месяце. Я приветствую его и всех остальных начинаниях # TransDayofAction. # TDOA», — написала Синтия.

Примечательно, что в прошлом году она говорила о важности выхода ЛГБТ и отстаивания прав.

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Новости культуры, Актриса, Звезды, Кино, Секс в большом городе, Синтия Никсон, Шоубиз.
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