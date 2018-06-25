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Фильм "Мстители 3" до и после спецэффектов (Видео)

"Мстители 3"
10:55 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Есть сцена битвы Таноса с Доктором Стрэнджем и Железным человеком.

Фильм "Мстители: Война бесконечности" просто "порвал" мировой прокат. Кассовые сборы фантастического фильма превысили превысили два миллиарда долларов.

В сети уже появилось видео, в котором можно увидеть, как выглядели "Мстители 3" до наложения визуальных эффектов.

Кроме того, есть сцена битвы Таноса с Доктором Стрэнджем и Железным человеком.

Кстати, сам Джош Бролин, исполнитель роли Таноса, на днях признался, что на эту роль его вдохновил Бенедикт Камбербэтч, исполнитель роли Доктора Стрэнджа – дескать, когда Бролин увидел, сколько труда Камбербэтч вложил в роль Смауга, казалось бы, полностью "нарисованного" на компьютере дракона из "Хоббита", Джош убедился, что никакой CGI полностью заменить актерскую игру не способен.

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Все по теме:

Новости культуры, Видео, Визуальные эффекты, Мстители, Мстители 3, Спецэффекты.
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