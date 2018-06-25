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Шайя Ла Баф возвращается в кино после лечения в психбольнице

Шайя Ла Баф
11:57 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: Актер Шайя Ла Баф после принудительного курса лечения у психологов, снова снимается в кино - на экраны готовится к выходу очередной шедевр Дэвида Эйера.

Скандально известный голливудский актер Шайя Ла Баф продолжит сотрудничество с режиссером Дэвидом Эйером. Они встретятся на съемочной площадке криминального триллера под названием "Сборщик налогов".

Сюжет картины, сценаристом которой будет сам Эйер, пока не раскрывается, известно лишь, что действие будет происходить в Лос-Анджелесе. Сроки работ и возможный прокатный график пока не уточняются.

Напомним, что Ла Баф снимался у Эйера в военной драме "Ярость". В 2017 году поклонники таланта актера могли видеть его в биографическом фильме "Борг/Макинрой", посвященном знаменитой теннисной дуэли 80-х годов прошлого века.

А в 2019 году на экраны выйдет драма под названием "Лапочка", являющаяся для ЛаБефа автобиографической. В ней пойдет речь о его непростых отношениях с отцом-алкоголиком.

Сам актер неоднократно появлялся в полицейских сводках, как правило за правонарушения, связанные с употреблением большого количества спиртных напитков. Так в июле 2017 года он вновь оказался под стражей в Джорджии за неподобающее поведение в общественном месте и оскорбления в адрес стражей порядка. После очередной выходки его отправили в псибольницу.

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Новости культуры, Актер, Возврат в кино, Дэвид Эйер, Лечение в психбольнице, Сборщик налогов, Шайя Ла Баф.
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