Новинки от студии Disney: стало известно, когда выйдут в свет новые фильмы

Недавно стало известно, когда выйдут самые ожидаемые фильмы студии Disney. Теперь же и студия Fox опубликовала даты релизов фильмов до 2019 года. Среди будущих новинок такие ожидаемые фильмы, как "Смерть на Ниле", "Форд против Феррари", "Новые мутанты" с Мэйси Уильямс, "Люди икс: Темный Феникс" с Софи Тернер и другие.

Список кинопремьер выглядит так:

"Плохие времена в Эль Рояле" – 5 октября 2018

"Смерть на Ниле" – 20 декабря 2019

"Форд против Феррари" – 28 июня 2019

"Камуфляж и шпионаж" – 13 сентября 2019

"Стубер" – 24 мая 2019

"Новые мутанты" – август 2019

"Люди икс: Темный Феникс" – 14 февраля 2019

"Нимона" – 14 февраля 2020

Напомним, стало известно, что студии Disney и Pixar официально подтвердили дату выхода четвертой части мультфильма "История игрушек". Премьера состоится 21 июня следующего года. Оказывается, что дату релиза перенесли из-за премьер фильмов "Мстители" и "Звездные войны". Скорее всего, "История игрушек 4" не будет прямым продолжением третьего фильма.

Отметим, что первая часть собрала 360 миллионов долларов, 2-я — 486, а сборы за "Большой побег" составили около 1 млрд. долларов.