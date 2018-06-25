Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 25.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Киев направил России срочную ноту протеста
Киев направил России срочную ноту протеста
Новости: Украина сократила размер госдолга
Украина сократила размер госдолга
Новости: Форвард "Динамо" Мбокани нашел себе новый клуб
Форвард "Динамо" Мбокани нашел себе новый клуб
Новости: На торги выставили любовное письмо Мадонны для модели Аманды Казале
На торги выставили любовное письмо Мадонны для модели Аманды Казале
X

Новинки от студии Disney: стало известно, когда выйдут в свет новые фильмы

Софи Тернер
15:26 Сегодня Телеграф
segodnya.ua

Новости культуры: К списку ожидаемых принадлежит фильм из киносерии о мутантах "Люди икс: Темный Феникс".

Недавно стало известно, когда выйдут самые ожидаемые фильмы студии Disney. Теперь же и студия Fox опубликовала даты релизов фильмов до 2019 года. Среди будущих новинок такие ожидаемые фильмы, как "Смерть на Ниле", "Форд против Феррари", "Новые мутанты" с Мэйси Уильямс, "Люди икс: Темный Феникс" с Софи Тернер и другие.

Список кинопремьер выглядит так:

"Плохие времена в Эль Рояле" – 5 октября 2018

"Смерть на Ниле" – 20 декабря 2019

"Форд против Феррари" – 28 июня 2019

"Камуфляж и шпионаж" – 13 сентября 2019

"Стубер" – 24 мая 2019

"Новые мутанты" – август 2019

"Люди икс: Темный Феникс" – 14 февраля 2019

"Нимона" – 14 февраля 2020

Напомним, стало известно, что студии Disney и Pixar официально подтвердили дату выхода четвертой части мультфильма "История игрушек". Премьера состоится 21 июня следующего года. Оказывается, что дату релиза перенесли из-за премьер фильмов "Мстители" и "Звездные войны". Скорее всего, "История игрушек 4" не будет прямым продолжением третьего фильма.

Отметим, что первая часть собрала 360 миллионов долларов, 2-я — 486, а сборы за "Большой побег" составили около 1 млрд. долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Fox, Кино, Кинопремьера, Релиз, Софи Тернер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Фильмы, которые помогут пережить разрыв отношений Сериал "Террор" продлили на второй сезон (Видео) Фильмы, которые цепляют зрителей с первых минут

Последние новости

В пригороде Дублина возле церкви автомобиль въехал в группу людей Улыбка до ушей: строительные провалы и забавные изобретения из народа Алена Шоптенко поделилась новыми снимками с сыном
Сегодня читают
01 Япония и Сенегал сыграли вничью на ЧМ-2018
02 Специалист рассказал, что делать, если ужалила оса или пчела
03 Ученым удалось воссоздать облик Юлия Цезаря с помощью 3D-моделирования
04 ЧМ-2018: Колумбия в ярком стиле разгромила Польшу (Видео)
05 ЧМ-2018. Расписание матчей 25 июня
Новости сегодня
15:44 Украинские банки нарастили миллиардную прибыль
15:38 В честь 30-летия куклы Чаки снимут сериал
15:37 Сущенко призвал Сенцова отказаться от голодовки
15:35 Стрельба в кафе Киева: владельцу грозит до 15 лет лишения свободы
15:28 В Украине уже намолотили почти 2 млн тонн зерна нового урожая
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эрдоган выиграл президентские выборы
Эрдоган выиграл президентские выборы
Новости: В Данию и Швейцарию назначены послы Украины
В Данию и Швейцарию назначены послы Украины
Новости: Выходные в июне 2018: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Выходные в июне 2018: сколько будут отдыхать украинцы
Новости: Меган Маркл допустила грубое нарушение этикета
Меган Маркл допустила грубое нарушение этикета
Добавить комментарий
0