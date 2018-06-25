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В честь 30-летия куклы Чаки снимут сериал

Кукла Чаки
15:38 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: Легендарная кукла Чаки снова появится на экранах.

Режиссер популярных фильмов о кукле Чаки Дон Манчини сообщил на своей страничке в Twitter о том, что в данный момент идет подготовка к созданию сериала, который получил название "Детская игра".

Авторы сообщают, что шоу будет состоять из 8 эпизодов продолжительностью в час. Пока в работу запущен лишь один сезон сериала, однако, если он окажется успешным и вызовет интерес у зрителей, то создатели займутся продолжением.

По словам Марчини сюжет сериала "Детская игра", который получил название в честь первой части фильма о кукле Чаки, развернется сразу же после последней части хоррор-картины о кукле-убийце. Кроме того, режиссер обещает "мрачность и тревожность".

Напомним, что первый полнометражный фильм о кукле Чаки, в которую вселилась душа погибшего убийцы, был выпущен 1988 году, после этого на экранах появились 6 фильмов, последний из которых вышел в 2017. И хоть последние картины не пользовались такой популярностью, как первые части, создатели надеются, что смогут привлечь внимание с помощью сериала.

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Новости культуры, Детская игра, Кукла Чаки, Сериал, Твиттер, Ужасы.
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