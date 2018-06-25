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Одесский кинофестиваль 2018: названы участники Национальной конкурсной программы

Одесский кинофестиваль 2018
17:11 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В Национальную конкурсную программу ОМКФ-2018 вошло 5 полнометражных и 13 короткометражных фильмов.

Когда падают деревья, Марыся Никитюк

 Драма Когда падают деревья - полнометражный дебют Марыси Никитюк, который был отобран в конкурсную программу Panorama Berlinale 68-го Берлинского кинофестиваля.

 32-летняя Марыся Никитюк родилась в Киеве, в 2007-ом закончила журфак Университета им. Тараса Шевченко, а в 2012 получила диплом магистра театроведения Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.

Работала журналистом, публицистом, театральным критиком, является автором пьес, которые неоднократно становились театральными постановками. Пишет новеллы, повести. Первая Марысина книга прозы Бездна стала в 2016 году лауреатом Международной литературной премии имени Олеся Ульяненко. Фильмы по сценариям Микитюк неоднократно принимали участие в международных кинофестивалях и получали награды.

Никитюк - режиссер короткометражек Бешенство, Мандрагора, В деревьях. В мае 2016 сценарий Никитюк к фильму Когда падают деревья стал победителем 10-ой сессии ScripTeast Award, которую проводили во время Каннского кинофестиваля. Награда и 10 тысяч евро вручается за лучший сценарий из Центральной и Восточной Европы.

Когда падают деревья - драма в стилистике магического реализма. Это история 5-летней девочки, которая, проводя летние каникулы у бабушки в селе под Харьковом, становится свидетелем трагической любви между ее двоюродной сестрой-подростком Ларисой и молодым бандитом. Окружающая среда является отголоском диких и упадочнических 90-х, все то же: безработица по городкам и селам, упадок, расцвет криминала и расцвет народного мистицизма.

Дельта, Александр Течинский

Дельта - документальный фильм Дельта Александра Течинского про людей, которые живут в дельте Дуная и зарабатывают на жизнь тяжелым трудом, но при этом радуются каждому моменту своей жизни.

Течинский начал как фоторепортер - работал для КоммерсантЪ-Украина и Frankfurter Allgemeine Zeitung. Дебютом в кино стала документальная короткометражка Сэры и сеньоры о хасидах в Умани.

Его фильм Все пылает критики называют одной из самых обсуждаемых лент о событиях на Майдане в 2013-14 году. Картина получила специальную награду на Международном кинофестивале документального кино DOK Leipzig и вошел в лонг-лист премии Европейской киноакадемии.

Одесский кинофестиваль 2018: объявлена конкурсная программа 

Гоголь Док, режиссер Алиса Павловская

Мировая премьера документальной ленты Гоголь Док режиссера Алисы Павловской про один из крупнейших арт-фестивалей Восточной Европы - Гогольфест.

Алиса Павловская родилась в Ярославле в 1987 году, с середины 2000-тысячных живет в Одессе, в 2012-го выпустилась из ВГИКа с дипломом кинооператора.

 Павловская сняла много студенческих работ, музыкальных клипов и несколько короткомтражных фильмов. Премьера первого полного игрового метра Павловской - мокьюментари Не хочу умирать - была представлена в Национальном конкурсе ОМКФ-2013. Широкую известность получил ее полнометражный игровой фильм 5 терапия, сняты по серии автобиографических новелл одесского поэта Стаса Домбровского, который сыграл в этом фильме сам себя. В 17 лет он узнал, что болен ВИЧ и будучи наркозависимым, стал принимать еще больше наркотиков .

Производство нового фильма Павловской Гоголь Док, который покажут в Одессе, было завершено в апреле этого года.

Тера, режиссер Никон Романченко

Фильм Тера 25-летнего украинского режиссера Никона Романченко про работницу кондитерской фабрики Любу, которая живет обычной жизнью. Ее сын находится в зоне боевых действий и не выходит на связь. После этого мать отправляется на поиски сына на незнакомую территорию.

25 летний Романченко победил в 2014-ом году в национальной программе кинофестиваля Молодость с картиной Лица, об участниках Революции Достоинства в Киеве.

Этот документальный фильм режиссер защищал в качестве дипломной работы, выпускаясь из Карпенко-Карого.

 Герой моего времени, Тоня Ноябрева

Дебютный полнометражный фильм режиссера Тони Ноябревой "Герой моего времени" про молодого парня, который недавно переехал в столицу и пытается ее покорить.

Ноябрева родилась в Киеве. Училась в Киевском институте культуры по специальности “режиссура массовых праздников и зрелищ”. Работала режиссером на телевидении, а в 2007 году сняла свой первый клип, Квiнти Скрябина.

До своей первой полнометражной работы, которую мы увидим в Национальном конкурсе ОМКФ - 2108, Ноябрева сняла две игровых короткометражки, День независимости и Все буде добре. Кроме сотрудничества с группой Скрябин, она сняла проект #Кращийконцертроку.

Одесский кинофестиваль 2018: состав жюри Национальной конкурсной программы

Короткий метр Национального конкурса ОМКФ-2018

8 часов, режиссер: Лена Шулика (Украина, 2017)

Mia Donna, режиссер: Павел Остриков (Украина, 2018)

**РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ, режиссер: Мария Пономарева (Украина/Нидерланды, 2018)

В РАДОСТИ, И ТОЛЬКО В РАДОСТИ, режиссер: Марина Рощина (Украина, 2018)

ВЫХОДНОЙ, режиссер: Жанна Максименко-Довгич (Украина, 2017)

КАЧЕЛИ, режиссер: Валерия Сочивец (Украина, 2018)

СВЯЗЬ, режиссер: Жанна Озирна (Украина, 2018)

ЗАТАИВ ДЫХАНИЕ, режиссер: Алексей Соболев (США/ Россия/ Украина, 2018)

"КРОКОДИЛ", режиссер: Катерина Горностай (Украина, 2018)

МАГНИТНАЯ БУРЯ, режиссер: Игорь Ганский (Украина, 2018)

ПРО МАРКА ЛЬВОВИЧА ТЮЛЬПАНОВА, КОТОРЫЙ РАЗГОВАРИВАЛ С ЦВЕТАМИ, режиссер:Дана Кавелина (Украина, 2018)

ПЯТЬ МИНУТ, режиссер: Яна Антонец (Украина, 2017)

ШТАНГИСТ, режиссер: Дмитрий Сухолиткий-Собчук (Украина/ Польша, 2018)

Напомним, что оценивать работы украинских кинематографистов будет жюри Национальной конкурсной программы, в состав которого вошли актриса Екатерина Молчанова (Украина), кинорежиссер и сценарист Леван Когуашвили (Грузия), куратор Berlinale Co-production Market Мартина Блайз (Германия) и продюсер Марианн Слот (Франция). ОМКФ - 2018, девятый по счету, пройдет с 13 до 21 июля.

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