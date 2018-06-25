Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 26.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Нападения на ромов в Украине: появилась реакция Европы
Нападения на ромов в Украине: появилась реакция Европы
Новости: Стало известно, сколько украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО
Стало известно, сколько украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО
Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 25 июня
ЧМ-2018. Результаты матчей 25 июня
Новости: Полнолуние в июне 2018: когда состоится и что нельзя делать в этот день
Полнолуние в июне 2018: когда состоится и что нельзя делать в этот день
X

Sony Pictures снимет новый спин-офф "Человека-паука"

Шелк
22:37 Пн, 25 Июнь 2018 Телеграф
beztabu.net
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Американская кинокомпания Sony в ближайшем будущем планирует разрабатать новую историю о еще одном персонаже из фильма "Человек-паук".

Фильм расскажет отдельную историю о персонаже персонаже комиксов Marvel Шелк, чье настоящее имя - Синди Мун. Никаких деталей предстоящего проекта пока не раскрывается. Создатели держат в тайне актерский состав, сценарий и другие подробности. Единственное, что вероятнее всего название будущей картины будет соответсвующее - "Шелк". А вот режиссером фильма Эми Паскаль.

Персонаж Шелк впервые появилась в комиксе 2014 года "Невероятный человек-паук" Дэна Слотта и Умберто Рамоса. Героиня стала ученицей старшей школы Синди Мун, которую укусил тот же паук, что и Питера Паркера. Девушка получила те же силы, что и Человек-паук, но познакомилась с ним лишь спустя 13 лет после события.

Также известно, что готовятся еще несколько спин-оффов "Человека-паука" - "Серебряный и черный", "Морбиус, живой вампир" и "Ночная стража". 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Marvel, Sony Pictures, Комиксы, Синди Мун, Спин-офф, Фильм, Человек-паук, Шелк.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Фильм "Мстители 3" до и после спецэффектов (Видео) Дочь звезды сериала "Секс в большом городе" на самом деле оказалась сыном Лучшие фильмы для солнечного лета

Последние новости

Во Львове грузовик насмерть переехал женщину Медики назвали продукт, употребление которого увеличивает риск преждевременной смерти Левандовски намекнул об уходе из "Баварии"
Сегодня читают
01 ЧМ-2018. Результаты матчей 25 июня
02 В Госдуму РФ внесли законопроект о миграционной амнистии для граждан Украины
03 Иран 1:1 Португалия: события матча
04 Азовское море атакуют медузы: видео
05 Трамп отреагировал на изгнание пресс-секретаря Белого дома из ресторана
Новости сегодня
23:58 Вы будете смеяться: улетная фотоподборка, которая заражает своим позитивом
23:56 Правила, которые помогут сберечь твою талию в отпуске
23:55 Арьев: Юнкер обещает, что санкции с РФ не снимут до полной деоккупации Донбасса
23:46 Редкие и невероятно интересные кадры из жизни наших кумиров (Фото)
23:44 Взрыв гранаты в Глухове: В доме задержанного нашли еще пять гранат
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Полиция Киева нашла похищенного сына ливийского дипломата
Полиция Киева нашла похищенного ливийца
Новости: Голодающему политзаключенному Балуху стало плохо
Голодающему политзаключенному Балуху стало плохо
Новости: Выходные в июне 2018: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Выходные в июне 2018: сколько будут отдыхать украинцы
Новости: Ученые выяснили, какая музыка нравится человеческим эмбрионам (Видео)
Ученые выяснили, какая музыка нравится человеческим эмбрионам (Видео)
Добавить комментарий
0