Sony Pictures снимет новый спин-офф "Человека-паука"

Фильм расскажет отдельную историю о персонаже персонаже комиксов Marvel Шелк, чье настоящее имя - Синди Мун. Никаких деталей предстоящего проекта пока не раскрывается. Создатели держат в тайне актерский состав, сценарий и другие подробности. Единственное, что вероятнее всего название будущей картины будет соответсвующее - "Шелк". А вот режиссером фильма Эми Паскаль.

Персонаж Шелк впервые появилась в комиксе 2014 года "Невероятный человек-паук" Дэна Слотта и Умберто Рамоса. Героиня стала ученицей старшей школы Синди Мун, которую укусил тот же паук, что и Питера Паркера. Девушка получила те же силы, что и Человек-паук, но познакомилась с ним лишь спустя 13 лет после события.

Также известно, что готовятся еще несколько спин-оффов "Человека-паука" - "Серебряный и черный", "Морбиус, живой вампир" и "Ночная стража".