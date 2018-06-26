Sony Pictures представила новый трейлер фильма "Великий уравнитель 2" (Видео)

Вышел трейлер сиквела "Великого уравнителя" с Дензелом Вашингтоном в главной роли. Ролик опубликован на YouTube-канале киностудии Sony Pictures. Режиссером второй части выступил автор первого фильма 2014 года Антуан Фукуа. В центре сюжета вновь оказывается бывший агент ЦРУ Роберт Маккол. Он честно пытается жить нормальной тихой жизнью, но все же иногда не выдерживает и вершит правосудие над негодяями. Помимо Вашингтона в фильме сыграли Билл Пуллман и Мелисса Лео, снимавшиеся в первой части, а также Педро Паскаль и Эштон Сандерс. "Великий уравнитель-2" выйдет в украинский прокат 13 сентября этого года. Первый трейлер картины вышел два месяца назад.