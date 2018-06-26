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Звезда "Игры престолов" вошла в состав Американской Киноакадемии

Эмилия Кларк
09:14 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Американская Киноакадемия пригласила в свои ряды рекордное число известных кинематографистов.

В 2018 году состоялся "новый призыв" актеров и режиссеров для вступления в американскую киноакадемию искусств. Кроме рекордного числа женщин, были приглашены актеры последних блокбастеров, которые завоевали сердца зрителей. По официальным данным организации, приглашения были разосланы 928 кандидатам.

Таким образом, был улучшен предыдущий рекорд, установленный в 2017 году. Тогда стать членами Киноакадемии смогли 774 кинематографиста. Среди счастливчиков в 2018 году оказались актрисы Эмилия Кларк, Лена Хеди, Эван Рэйчел Вуд, Джада Пинкетт Смит, София Бутелла, Лили Коллинз, Ева Грин и другие.

В общей сложности 49 процентов приглашений получили женщины, что также является абсоютным рекордом для Американской Киноакадемии. Напомним, что в 2016 году во время скандала, прошедшего под девизом #OscarsSoWhite, действовавший тогда президент Киноакадемии Шэрил Бун Айзекс пообещала, что количество женщин и представителей других рас будет увеличено вдвое к 2020 году.

Напомним, церемония "Оскар 2019", во время которой будут вручаться премии Американской Киноакадемии, состоится 24 февраля 2019 года.

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Все по теме:

Новости культуры, Американская Киноакадемия, Джада Пинкетт Смит, Ева Грин, ена Хеди, Игра престолов, Лили Коллинз, Оскар, София Бутелла, Эван Рэйчел Вуд, Эмилия Кларк.
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