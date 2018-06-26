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20th Century Fox перенесла дату выхода еще одной экранизации романа Агаты Кристи

Смерть на Ниле
10:22 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Экранизация романа Агаты Кристи "Смерть на Ниле", над созданием которой работает Кеннет Брана, выйдет на экраны позже.

Теперь выход фильма запланирован на 20 декабря 2019 года вместо 8 ноября 2019 года, как предполагалось ранее. Картине придется бороться за внимание зрителей с девятым эпизодом "Звездных войн" и мюзиклом "Злая".

"Смерть на Ниле" - один из знаковых романов Кристи и ключевое произведение в "восточном цикле" Пуаро. Действие детектива развивается на пароходе "Карнак", идущем по Нилу, где Пуаро вынужден расследовать убийство богатой наследницы. Режиссером фильма выступит Кеннет Брана, который также вернется к роли Эркюля Пуаро.

"Смерть на Ниле" была опубликована в 1937 году. В 1978-м эту книгу экранизировали, тогда в роли Пуаро снялся Питер Устинов. В фильме также сыграли Джейн Биркин, Бетт Дэвис, Мэгги Смит, Миа Фэррой, Анджела Лэнсбери, Джордж Кеннеди, Джек Уорден.

Кеннет Брана уже играл знаменитого сыщика в фильме "Восточный экспресс", который был выпущен в 2017 году. Тогда он также выступил в роли режиссера картины.

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Новости культуры, Агата Кристи, Дата выхода, Кеннет Брана, Кинопрокат, Премьера, Смерть на Ниле, Эркюль Пуаро.
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