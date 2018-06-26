В Сети опубликовали первый кадр нового фильма с Бенедиктом Камбербэтчем

В сети уже представили первый кадр из новой политической драмы "Брексит". На фото Бенедикт Камбербэтч представлен в роли политика Доминика Каммингса, идейного вдохновителя кампании за выход Британии из Евросоюза. Режиссером фильма выступил Тоби Хейнз.

Фильм расскажет о группе политиков, которые готовы на все, чтобы завоевать умы и сердца британского народа, и получить голоса в пользу выхода Британии из ЕС. В "Брексите" снимались: Рори Киннер ("Скайфол", "Черное зеркало") и Джон Хеффернан ("Корона").

Киннер выступит в роли Крейга Оливера, директора по коммуникации премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, а Хеффернан — в роли Мэттью Эллиотта, исполнительного директора кампании за выход из ЕС Vote Leave. Роль Бориса Джонсона исполнит Ричард Гоулдинг ("Железная леди"). Дата выхода фильма пока неизвестна.