В киновселенной Marvel появятся ЛГБТ-герои

Президент Marvel Studios Кевин Файги признался, что сейчас компания работает над созданием сразу нескольких ЛГБТ-героев, которые в скором времени появятся в новых проектах киновселенной.

Кроме того, Файги отметил, что среди будущих таких героев будут как незнакомые для зрителей персонажи, так и старые полюбившиеся. То есть,среди героев киновселенной Marvel уже есть персонаж с нетрадиционной ориентацией.

Для внимательных поклонников давно не секрет, что такой героиней стала это Валькирия, которая появилась в третьем "Торе" и которую сыграла американская актриса Тесса Томпсон.

Ранее актриса писала на своей страничке в Twitter о том, что ее персонаж - девушка с нетрадиционной ориентацией. "Она би. И да, ее не волнует, что о ней думают мужчины. Какая радость - играть ее!" - написала Тесса.

Кроме того, Томпсон отметила, что режиссеры фильма "Тор: Рагнарёк" снимали сцену, в которой четко видно, как девушка покидает спальню Валькирии. Однако, в окончательную версию фильма этот эпизод не вошел.

Также, актриса Флоренс Касумба, которая исполнила роль Айо в "Черной пантере", говорила о том, что ее персонаж флиртовала с другой героиней, но этот момент тоже не показали на экранах.