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Вышел новый тизер фильма "Хищник" (Видео)

Хищник
21:07 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: В сети появился второй официальный дублированный трейлер ожидаемого американского фантастического фильма "Хищник".

Опубликован новый трейлер картины "Хищник", которая является сиквелом одноименного фильма 1987 года. Ожидается, что предстоящий триллер выйдет на большие экраны 13 сентября 2018 года.

Сюжет фильма расскажет о враждебно настроенной инопланетной расе, которую на планете обнаруживает главный герой фильма "Хищник". Однако никто не желает поверить в существование опасных существ.

Сын главного героя страдает аутизмом, но вместе с тем он обладает способностью быстро изучать языки. Именно ему предстоит стать ключевой фигурой в схватке с пришельцами и понять их намерения.

Режиссером и сценаристом "Хищника" стал Шейн Блэк, который сыграл роль в оригинальном фильме. В актерский состав вошли Бойд Холбрук ("Логан"), Оливия Манн ("Люди Икс: Апокалипсис"), Кигэн-Майкл Ки ("Земля будущего") и другие.

Отметим, что оригинальный фильм "Хищник" вышел на экраны в 1987 году, уже через три года вышла вторая часть картины. После этого в рамках вселенной сняли "Чужой против Хищника" (2004), "Чужие против Хищника: Реквием" (2007) и "Хищники" (2010).

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Новости культуры, Видео, Второй трейлер, Тизер, Трейлер, Хищник.
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