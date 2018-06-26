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Стал известен полный потенциальный состав жюри "Оскара-2019"

"Оскара-2019"
22:18 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: В список включены 49% женщин, а также 38 представителей различных рас.

В этом году американская Академия кинематографических искусств и наук уже опубликовала список потенциальных членов, которые были приглашены в ее состав.

Все фигуранты списка смогут принять участие в определении обладателей премии "Оскар" в 2019 году. В перечень включены 49% женщин, а также 38 представителей различных рас, за исключением европеоидной.

В число наиболее известных представителей киноиндустрии вошли Джада Пинкетт-Смит, Джемма Артертон, Хейли Беннетт, София Бутелла, Эбигейл Бреслин, Элисон Бри, Лили Коллинз, Элизабет Дебики, Зои Дойч, Тэрон Эджертон, Айла Фишер, Ева Грин, Данай Гурира, Лина Хиди, Лили Джеймс, Дэниел Калуя, Минди Калинг, Диана Крюгер, Оливия Манн, Хлоя Морец, Эмилия Кларк и многие другие.

Напомним, ранее на официальном сайте Каннского кинофестиваля появился полный состав жюри фестиваля из девяти представителей. Возглавляла жюри в этом году актриса Кейт Бланшетт. В состав жюри также вошли французская актриса Леа Сейду, канадский режиссер Дени Вильнев, российский режиссер Андрей Звягинцев, американская актриса Кристен Стюарт, французский режиссер Робер Гедигян, китайский актер Чан Чэнь, американская сценаристка Ава Дюверней и певица из Бурунди Хаджа Нин.

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Новости культуры, Жюри, Оскар, Оскар 2019, Состав жюри.
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