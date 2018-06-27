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Актриса Кирстен Данст выйдет на съемки впервые после родов

Кирстен Данст
08:14 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: Популярная американская актриса Кирстен Данст, которая не так давно впервые стала мамой, утвердили на роль в новом серийном проекте Джорджа Клуни.

36-летняя Кирстен Данст, которая сыграла главную роль в "Человеке-пауке", "Добейся успеха", "Джуманджи" и других картинах, родила своего первенца от мужа Джесси Племонса только в начале мая, но уже вышла из декрета и планирует заняться новым проектом.

Кирстен приняла предложение Джорджа Клуни сняться в его 10-серийной ленте, которая получила название "Как стать Богом в центральной Флориде". Режиссер готовит этот сериал специально для сервиса YouTube Premium.

Картина расскажет о жизни работницы аквапарка, которая потеряла мужа и оказалась на грани банкротства. Инсайдеры предполагают, что именно этого персонажа сыграет Кирстен Данст. Однако, никаких деталей предстоящего сериала пока не сообщается.

Напомним, что Кирстен Данст и Джесси Племонсом, который известен ролями в сериалах "Огни ночной пятницы" и "Во все тяжкие" познакомились в 2016 году во время съемок в сериале "Фарго". В январе 2017 года стало известно, что пара обручилась.

А в начале мая 2018 года на свет появился первый ребенок пары. Хоть никаких подробносте о малыше новоиспеченные родители так и не рассказали, удалось узнать, что мальчика назвали Эннис Говард Племонс.

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Новости культуры, Актриса, Как стать Богом, Кирстен Данст, Сериал, Съемки.
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