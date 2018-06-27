Сандра Буллок отказалась от постельных сцен в кино

53-летняя обладательница премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Невидимая сторона" Сандра Буллок в своем недавнем интервью призналась, почему так категорично относится к постельным сценам.

Девушка объяснила, что она "не из таких" и что ее совсем не волнует, как же она будет выглядеть со стороны в подобных сценах.

"Я не из таких, кто говорит себе: Запишу-ка я видео, как занимаюсь сексом, потому что я то точно буду выглядеть хорошо! Я даже знать не хочу, какие у меня самые выгодные ракурсы или позы. Ничего не хочу видеть. Ничего не хочу слышать. И никогда не буду делать это перед камерой", - отметила актриса.

По словам Сандры, она предпочитает сниматься в комедиях: "Я всегда спрашиваю: "Можно ли обойтись без банальной истории о том, как девушка заполучает парня? Если там есть романтичная сцена, она может быть смешной?".

Однако, в сети такое заявление не вызвало восторг, поскольку пользователи сразу же вспомнили о вышедшем в 1993 году фильме "Амазонка в огне", в котором Буллок снялась в более чем откровенной постельной сцене.