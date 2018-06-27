Названа десятка самых достоверных фильмов о динозаврах

На фоне премьеры фильма "Мир Юрского периода" автор множества книг об анатомии и эволюции динозавров, американский палеонтолог Стив Брусатт выбрал 10 фильмов, которые, по его мнению, наиболее точно соответствуют достоверности эпохи гигантских ящеров.

Первое место в своем списке палеонтолог отдал фильму "Парк Юрского периода" Стивена Спилберга, снятый в 1993 году. Он считает, что именно в нем динозавры получились наиболее убедительными и живыми.

На второй строчке его личного рейтинга – "Мир Юрского периода" Колина Треворроу, палеонтологу особенно понравилась атмосферность ленты.

Третью строчку заняла лента "Прогулки с динозаврами" в 3D, в этой картине Брусатт выступил в качестве консультанта. Также в ТОП-10 вошли фильмы "Земля до начала времен", "Кинг-Конг" 1933 года, "Хороший динозавр", "Миллион лет до нашей эры" 1966 года, а вот третью часть "Парка Юрского периода" 2001 года ученый считает полным провалом.