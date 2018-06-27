Новым Джеймсом Бондом может стать Том Харди

65-летний британский актер Пирс Броснан стал пятым в истории Бондом и сыграл в таких фильмах, как "Золотой глаз" (1995), "Завтра не умрёт никогда" (1997), "И целого мира мало" (1999) и "Умри, но не сейчас" (2002).

В своем интервью Броснан признался, что после ухода привычного для всех агента 007 Дэниела Крэйга, он хотел бы, чтобы его место занял Том Харди, так как он, как никто другой, подходит на роль Джеймса Бонда.

"Я был бы безусловно рад видеть его в этой роли. Нужен актер, который принесет немного свежести Бонду, и Харди – отличная кандидатура", - рассказал Пирс.

Отметим, что в 2019 году Дэниел Крейг в последний раз сыграет главного экранного шпиона Британии - Джеймса Бонда. В связи с этим создатели начали искать нового агента, а один из кандидатов на главную роль Идрис Эльба даже предложил сделать нового Бонда девушкой.

Так, Броснан не оставил в стороне и эту идею, отметив, что идея сделать Бонда женщиной является очень даже неплохой, однако это уже будет не агент 007, а совершенно другое кино.

Напомним, что съемки новой части картины про агента 007, режиссером которой стал Дэнни Бойл, получивший премию "Оскар" за фильм "Миллионер из трущеб", начнутся уже в декабре этого года, а премьера фильма запланирована на 25 октября 2019 года.