Рейтинг сериала "Мир Дикого Запада" резко падает

Финал второго сезона "Мир дикого запада" завершился с более низкими рейтингами по сравнению с первым.

Как оказалось, финальный 10 эпизод 2 сезона 25 июня 2018 года, посмотрели 1,6 миллиона человек, а демо-рейтинг серии составил 0,6.

Цифры сопоставимы с показателями предыдущего, девятого, эпизода, однако, почти на 30 процентов ниже аналогичных первого сезона по общему количеству зрителей и на 40 процентов ниже демо-рейтинга финала первого сезона.

Так, в декабре 2016 года заключительная серия первого сезона шоу заинтересовала 2,2 миллиона человек, а ее демо-рейтинг составил 1,0. Кроме этого, в среднем эпизоды второго сезона в день премьеры собирали у экранов 1,6 миллиона телезрителей, тогда как аналогичные показатели первого сезона были на 14 процентов выше, а у ключевой аудитории – на двадцать три.

Представители HBO утверждают, что львиная доля рейтингов приходится на отсроченные просмотры на различных платформах, и что итоговые цифры составят около 10 миллионов человек на каждый эпизод второго сезона.

Даже если таким прогнозам суждено сбыться, подобные рейтинги несерьезны для премиального кабельного канала. К тому же руководство HBO подтвердило, что рейтинги первого сезона "Мира дикого запада" в среднем составляли 13,2 миллиона человек на серию, что свидетельствует о спаде интереса к шоу Джонатана Нолана и Лизы Джой Нолан.