Джаред Лето получит роль в спин-оффе Человека-паука

Американский актер и солист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето сыграет одну из ролей в фильме Marvel Морбиус.

Окончательное решение о съемках Джаред Лето принял после встречи со шведским режиссером Даниэлем Эспиносой, который будет снимать фильм. Актер хотел лично убедится, что фильм будет сделан "в верном ключе".

Отмечено, что в спин-оффе будет рассказана история одного из злодеев вселенной комиксов про Человека-паука.

Доктор Майкл Морбиус -человек, который в ходе опытов приобретает способности и силы вампира. Он страдал редким заболеванием крови, и пытался себя вылечить. Процедура была связана с использованием летучих мышей-вампиров и электрошоковой терапии.

Однако, в результате этих опытов кожа у Майкла побелела, его зубы превратились в клыки, и он стал вампиром. Как только Майкл изменился, он случайно убил своего партнера Нико. В скором времени он укрылся в заброшенном доме в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк.