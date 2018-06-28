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Джаред Лето получит роль в спин-оффе Человека-паука

Джаред Лето
13:53 Сегодня Телеграф
beztabu.net

Новости культуры: Известный певец и музыкант Джаред Лето сыграет в фильме "Морбиус", который является спин-оффом "Человека паука" про одного из его главных врагов.

Американский актер и солист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето сыграет одну из ролей в фильме Marvel Морбиус.

Окончательное решение о съемках Джаред Лето принял после встречи со шведским режиссером Даниэлем Эспиносой, который будет снимать фильм. Актер хотел лично убедится, что фильм будет сделан "в верном ключе".

Отмечено, что в спин-оффе будет рассказана история одного из злодеев вселенной комиксов про Человека-паука.

Доктор Майкл Морбиус -человек, который в ходе опытов приобретает способности и силы вампира. Он страдал редким заболеванием крови, и пытался себя вылечить. Процедура была связана с использованием летучих мышей-вампиров и электрошоковой терапии.

Однако, в результате этих опытов кожа у Майкла побелела, его зубы превратились в клыки, и он стал вампиром. Как только Майкл изменился, он случайно убил своего партнера Нико. В скором времени он укрылся в заброшенном доме в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк.

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Новости культуры, Джаред Лето, Морбиус, Певец, Роль, Спин-офф, Человек-паук.
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