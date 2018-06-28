Марк Уолберг получит главную роль в новом фильме от Netflix

Стриминговый сервис Netflix, сериалы которого смотрят на одном дыхании, заключил договор Марком Уолбергом и Питером Бергом на создание фильма "Страна чудес", который будет основан на одноименном детективе Эйса Аткинса. Как сообщает Deadline, Уолберг исполнит роль главного героя серии романов Роберта Б. Паркера Спенсера.

Спенсер – бывший боксер, который стал частным детективом. Впервые герой появился на страницах романа "Манускрипт Годвульфа", который был выпущен в 1973 году. В общей сложности Паркер написал о Спенсере 40 романов, после его смерти в 2010 году работу над серией продолжил Аткинс.

Сценарий картины напишет Шон О'Кифи, а Нил Х. Мориц ("Джек — покоритель великанов") выступит в роли продюсера фильма.

Роман "Страна чудес" рассказывает о попытке магнатов из Лас-Вегаса устроить казино в Бостоне, но, как по сведениям издания, экранизация Берга и Уолберга будет отличаться от литературного первоисточника. Фильм начнется с того, что Спенсер выходит из тюрьмы, лишенный лицензии частного детектива. На свободе он вновь попадает в криминальный мир Бостона, где раскрывает правду о сенсационном убийстве и заговоре, стоящем за ним.