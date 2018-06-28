В Мюнхене открывается кинофестиваль с участием двух украинских фильмов

Премьерой в Германии станет фильм Сергея Лозницы "Донбасс". Картина производства 2018 года является совместной с немецкими, французскими, голландскими и румынскими коллегами работой. В рамках показов 1 и 6 июля у зрителей будет возможность пообщаться с режиссером.

Также впервые в ФРГ будет представлен фильм "Вулкан" Романа Бондарчука. Совместная украинско-немецкая работа выпущена в этом году.

Обе картины включены в конкурсную программу INTERNATIONAL INDEPENDENTS.

Откроет же 36 FILMFEST MUENCHEN в четверг вечером мировая премьера ленты "Мэкки Нож – Брехтовский трехгрошовый фильм" режиссера Йоахима А.Ланга.

Всего в программе фестиваля в этом году 185 фильмов из 43 стран. Почетные гости – британская актриса Эмма Томсон и британский режиссер и актер Терри Гиллиам, которым будет вручен специальный приз фильм-феста.

Второй в Германии по значению после Берлинского кинофестиваля BERLINALE Мюнхенский МКФ в этом году состоится с 28 июня по 7 июля. Он проводится с 1983 года.