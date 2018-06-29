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Известная американская актриса опубликовала первое фото в Instagram
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Известная американская актриса опубликовала первое фото в Instagram

Джулия Робертс
03:38 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости культуры: Известная актриса Джулия Робертс обзавелась аккаунтом в социальной сети.

Несмотря на то, что в последние годы Джулия Робертс все реже снимается и появляется на публике, она продолжает быть невероятно интересна общественности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Роли в фильмах, ставших легендарными, навсегда сделали Джулию любимицей миллионов, потому вовсе не удивительно, что поклонникам продолжает быть интересно все, что касается актрисы. К слову, теперь у фанатов будет еще больше информация из первых уст.

Джулия Робертс наконец завела аккаунт в Instagram! Да-да, сложно поверить, но есть еще немало звезд первого эшелона, которых нет в самой популярной сети. До сих пор Джулия была из их числа. Но теперь все будет иначе: первое фото уже опубликовано и вскоре несомненно появится еще много кадров знаменитой красотки.

 

Что ж, теперь ждем появления в Instagram Джорджа Клуни, Анджелины Джоли или Брэда Питта!

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Новости культуры, Актриса, Джулия Робертс, Звезды, Кино, Шоубиз.
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