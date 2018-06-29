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Марк Уолберг сыграет частного детектива Спенсера

Марк Уолберг
04:01 Сегодня Телеграф
okino.ua
Фото: Твиттер

Новости культуры: По сюжету Спенсер погружается в преступный мир Бостона и узнает правду о масштабном заговоре, скрывающемся за сенсационным убийством.

Режиссер Питер Берг, снимавший Марка Уолберга в фильмах «Уцелевший», «Глубоководный горизонт» и «День патриота», снова поработает с актером.

Берг и Уолберг готовят экранизацию детективного романа «Страна чудес» («Wonderland»), который является частью серии книг о частном детективе Спенсере. Изначально автором романов являлся Роберт Б. Паркер, но после смерти последнего в 2010 году серию продолжил журналист и писатель Эйс Аткинс.

Производством фильма занимается потоковый сервис Netflix. Продюсирует проект Нил Х. Мориц. Сценарий пишет Шон О’Киф.

Естественно, Netflix рассчитывает запустить долгоиграющую франшизу, ведь серия о Спенсере насчитывает 48 книг. Сроки производства пока не называются.

В конце августа на экраны выйдет последняя совместная работа Берга и Уолберга — боевик «22-я миля», который еще до премьеры обзавелся потенциальным сиквелом, о чем стало известно буквально на днях.

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Новости культуры, Кино, Марк Уолберг, Новости кино, Питер Берг.
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