Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 29.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Австрия пригрозила Германии ответными мерами из-за беженцев
Австрия пригрозила Германии ответными мерами из-за беженцев
Новости: Берлин обеспокоен действиями режима Асада и его союзников
Берлин обеспокоен действиями режима Асада и его союзников
Новости: Баскетбол: Украина проиграла Турции в отборе на ЧМ-2019
Баскетбол: Украина проиграла Турции в отборе на ЧМ-2019
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 30 июня - 1 июля
Афиша интересных событий в Украине на 30 июня - 1 июля
X

Именные звезды на Аллее славы получат Энн Хэтэуэй и Дэниел Крэйг

Дэниел Крэйг
09:20 Сегодня Телеграф
www.popcornnews.ru
Фото из открытых источников

Новости культуры: Голливудская торговая палата объявила список номинантов на получение именных звезд на знаменитой Аллее славы.

Голливудская торговая палата огласила список деятелей кинематографа, которые в ближайшие два года получат именную звезду на Аллее славы в Голливуде.

Среди номинантов оказались: Энн Хэтэуэй, Дэниел Крэйг, Роберт Де Ниро, Кристен Белл и несколько других актеров и режиссеров.

Теперь у всех этих претендентов на получение собственной звезды на Голливудском бульваре есть два года, чтобы выбрать наиболее удобную им дату открытия.

"В этом году Комитет превзошел сам себя! И туристы, и фанаты, и все голливудское сообществу будут довольны нашим выбором. Мы всегда стараемся выбрать талантливых кандидатов в разных жанрах развлекательной индустрии", – говорит председатель Комитета.

Помимо вышеперечисленных актеров и актрис, в списке звезд, чье имя будет увековечено на Аллее славы, оказались также Алан Аркин, Гильермо Дель Торо, Лупита Нионго, Тайлер Перри и Джина Роулендс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Актеры, Аллея, Аллея славы, Дэниел Крейг, Звезда, Именные звезды, Список, Энн Хэтэуэй.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Джаред Лето получит роль в спин-оффе Человека-паука Рейтинг сериала "Мир Дикого Запада" резко падает Леонардо Ди Каприо показал как они с Брэдом Питтом преобразились для фильма "Тарантино"

Последние новости

Галактики-спутники Млечного Пути могут доказать существование темной материи Милан готовит грандиозный трансфер Смех до боли в животе: строительные, дизайнерские провалы и изобретения с народа
Сегодня читают
01 Настя Каменских похвасталась обновками в Instagram
02 Потрясающий гол Янузая, который принес Бельгии победу над Англией (Видео)
03 Сборная Германии обратилась к своим болельщикам после вылета с ЧМ-2018
04 ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
05 Ученые раскрыли вещество, которое может гарантировать вам долголетие
Новости сегодня
09:27 Экс-игрок Реала стал одноклубником Коноплянки
09:21 Минрегион подготовил новый план реконструкции старых хрущевок в Украине
09:18 Маникюр 2018: стильные идеи дизайна ногтей из Instagram (Фото)
09:18 Вулкан Агунг на Бали выбросил облако пепла
09:17 Кан назвал худших игроков сборной Германии на ЧМ-2018
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Новости: ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
Новости: Помпео собирается в КНДР
Помпео собирается в КНДР
Новости: Рецепт дня: летний тарт из черной смородины
Рецепт дня: летний тарт из черной смородины
Добавить комментарий
0