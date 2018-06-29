Именные звезды на Аллее славы получат Энн Хэтэуэй и Дэниел Крэйг

Голливудская торговая палата огласила список деятелей кинематографа, которые в ближайшие два года получат именную звезду на Аллее славы в Голливуде.

Среди номинантов оказались: Энн Хэтэуэй, Дэниел Крэйг, Роберт Де Ниро, Кристен Белл и несколько других актеров и режиссеров.

Теперь у всех этих претендентов на получение собственной звезды на Голливудском бульваре есть два года, чтобы выбрать наиболее удобную им дату открытия.

"В этом году Комитет превзошел сам себя! И туристы, и фанаты, и все голливудское сообществу будут довольны нашим выбором. Мы всегда стараемся выбрать талантливых кандидатов в разных жанрах развлекательной индустрии", – говорит председатель Комитета.

Помимо вышеперечисленных актеров и актрис, в списке звезд, чье имя будет увековечено на Аллее славы, оказались также Алан Аркин, Гильермо Дель Торо, Лупита Нионго, Тайлер Перри и Джина Роулендс.