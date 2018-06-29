В сети появилась драма "Красивый мальчик" с Тимоти Шаламе (Видео)

Молодой актер Тимоти Шаламе, который сыграл ключевую роль в новом проекте -драме "Жаркие летние ночи", уже появился в новом трейлере еще одной ленты "Красивый мальчик". Тимоти сейчас также работает еще над одним проектом, актер сыграет Генриха V в. проекте канала Netflix "The King" ("Король").

Кроме Шаламе в главной роли также выступил Стив Карелл. Режиссером ленты выступил Феликс Ван Грунинген.

Фильм основан на мемуарах Дэвида и Ника Шеффов и рассказывает о сложных отношениях отца и сына. Они вместе пытаются справиться с метамфетаминовой зависимостью подростка.

Напомним, звезда фильма "Зови меня своим именем" Тимоти Шаламе успел влюбить в себя голливудский секс-символ. С 22-летним Тимоти мечтают работать все именитые режиссеры – только в конце прошлого года с ним вышло три картины, которые отметили кинокритики, и этот год обещает быть не менее удачным. Оказалось, что не только миллионы девушек во всем мире очарованы им, но и коллеги по цеху.