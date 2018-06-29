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Актеры фильма "Во власти стихии" привезли свою работу на спецпоказ в Лондон
16:52 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: Шейлин Вудли и Сэм Клафлин привезли "Во власти стихии" на спецпоказ в Лондоне.
Фильм "Во власти стихии" уже давно стартовал в американском прокате (и уже успел там провалиться), но до Европы добрался только сейчас – Шейлин Вудли и Сэм Клафлин привезли свой новый проект на спецпоказ в Лондоне.
Трейлер фильма "Во власти стихии":
Основанная на реальных событиях, "Во власти стихии" – это история двух молодых влюбленных, которые отправляются в путешествие по Тихому океану на роскошной яхте. Неожиданно судно настигает один из самых мощных ураганов в истории, и отныне не только их будущее, но и сама жизнь находится во власти стихии. В кинотеатрах "Во власти стихии" стартовал вчера – 28 июня.
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