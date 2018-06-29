Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 29.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Киев готов обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев
Киев готов обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев
Новости: В аэропорту Туниса застряли сотни украинских туристов
В аэропорту Туниса застряли сотни украинских туристов
Новости: Лига чемпионов. "Мотор" узнал соперников на групповой стадии
Лига чемпионов. "Мотор" узнал соперников на групповой стадии
Новости: Ракету Falcon 9 запустили на орбиту (Видео)
Ракету Falcon 9 запустили на орбиту (Видео)
X

Актеры фильма "Во власти стихии" привезли свою работу на спецпоказ в Лондон

Шейлин Вудли и Сэм Клафлин
16:52 Сегодня Телеграф
popcornnews.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Шейлин Вудли и Сэм Клафлин привезли "Во власти стихии" на спецпоказ в Лондоне.

Фильм "Во власти стихии" уже давно стартовал в американском прокате (и уже успел там провалиться), но до Европы добрался только сейчас – Шейлин Вудли и Сэм Клафлин привезли свой новый проект на спецпоказ в Лондоне.

Трейлер фильма "Во власти стихии": 

Основанная на реальных событиях, "Во власти стихии" – это история двух молодых влюбленных, которые отправляются в путешествие по Тихому океану на роскошной яхте. Неожиданно судно настигает один из самых мощных ураганов в истории, и отныне не только их будущее, но и сама жизнь находится во власти стихии. В кинотеатрах "Во власти стихии" стартовал вчера – 28 июня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Актеры, Во власти стихии, Кино, Лондон, Премьера, Спецпоказ, Фильм, Шейлин Вудли . Сэм Клафлин.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Марк Уолберг сыграет частного детектива Спенсера Известная американская актриса опубликовала первое фото в Instagram Компания Walt Disney Co покупает известного производителя кино

Последние новости

Медики советуют употреблять эти продукты, чтобы вывести лишнюю воду из организма Назван самый просматриваемый матч ЧМ-2018 Веселое настроение: вечерние анекдоты 29 июня
Сегодня читают
01 Настя Каменских похвасталась обновками в Instagram
02 Потрясающий гол Янузая, который принес Бельгии победу над Англией (Видео)
03 Сборная Германии обратилась к своим болельщикам после вылета с ЧМ-2018
04 ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
05 Стало известно, где продолжит карьеру Зинченко
Новости сегодня
17:04 Кобин покидает свой клуб
16:57 Парню удалось победить лишний вес и осуществить свою мечту, стать пожарным (Фото)
16:54 Впервые в истории мэром Амстердама станет женщина
16:49 Политзаключенного Клыха перевели в психбольницу
16:48 Спикер Рады в США просит поддержать Украину по Голодомору
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ЕС продлил экономические санкции против РФ
ЕС продлил экономические санкции против РФ
Новости: Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Новости: Украинцы смогут лечиться бесплатно в некоторых частных клиниках
Украинцы смогут бесплатно лечиться в частных клиниках
Новости: 16-летний сын Джонни Деппа тяжело болен
16-летний сын Джонни Деппа тяжело болен
Добавить комментарий
0