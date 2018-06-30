Софи Тернер поделилась секретом о заключающем сезоне "Игры престолов"

О том, чего ждать в продолжении самого ожидаемого ТВ-шоу, рассказала Софи Тернер — исполнительница роли Сансы Старк. Софи Тернер прокомментировала съемки 8 сезона сериала "Игра престолов". Актриса заинтриговала, что зрителей ждет еще больше смерти, нежели в предыдущих сезонах! Те, кто смотрит сериал, были шокированы, мол, куда еще больше.

Тернер пообещала эмоциональный "кровавый" сезон: "Будет еще больше смерти и эмоций, чем это было в предыдущие годы".

В официальном заявлении канала НВО сообщается, что финальный сезон фэнтезийного сериала "Игра престолов", снятого по циклу книг "Песнь льда и пламени" американского писателя Джорджа Мартина, выйдет лишь в 2019 году. Он будет состоять из шести серий, хронометраж которых, по слухам, будет достигать стандартных для полнометражных фильмов 90 минут.