Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 30.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Российские правозащитники не знают местонахождение Клыха
Российские правозащитники не знают местонахождение Клыха
Новости: Нацполиция предупреждает: только за июнь утонуло 12 детей
Нацполиция предупреждает: только за июнь утонуло 12 детей
Новости: Свитолина вышла на финишную прямую в подготовке к Wimbledon
Свитолина вышла на финишную прямую в подготовке к Wimbledon
Новости: Ученые выяснили, что ветряные посадочные модули смогут работать на Марсе
Ученые выяснили, что ветряные посадочные модули смогут работать на Марсе
X

Софи Тернер поделилась секретом о заключающем сезоне "Игры престолов"

Сериал "Игра престолов"
14:48 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Поклонникам популярного сериала "Игра престолов" придется набраться терпения, чтобы узнать, чем закончится история.

О том, чего ждать в продолжении самого ожидаемого ТВ-шоу, рассказала Софи Тернер — исполнительница роли Сансы Старк. Софи Тернер прокомментировала съемки 8 сезона сериала "Игра престолов". Актриса заинтриговала, что зрителей ждет еще больше смерти, нежели в предыдущих сезонах! Те, кто смотрит сериал, были шокированы, мол, куда еще больше.

Тернер пообещала эмоциональный "кровавый" сезон: "Будет еще больше смерти и эмоций, чем это было в предыдущие годы".

В официальном заявлении канала НВО сообщается, что финальный сезон фэнтезийного сериала "Игра престолов", снятого по циклу книг "Песнь льда и пламени" американского писателя Джорджа Мартина, выйдет лишь в 2019 году. Он будет состоять из шести серий, хронометраж которых, по слухам, будет достигать стандартных для полнометражных фильмов 90 минут.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Атриса, Игра престолов, Сезон, Сериал, Софи Тернер, Спойлер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Фильм "Дэдпул 2" вошел в тройку самых кассовых Именные звезды на Аллее славы получат Энн Хэтэуэй и Дэниел Крэйг В сети появился первый тизер 4 сезона "Лучше звоните Солу"

Последние новости

Украинец завоевал бронзу на юниорском ЧЕ по гребле В Одессе произошел пожар в квартире, полностью захламленной мусором Смех до слез: неудачный день в курьезных снимках
Сегодня читают
01 Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
02 Легкое похудение: отличный способ, как скинуть лишний вес
03 Лидер сборной Германии - о трагическом вылете команды с ЧМ-2018
04 Роналду поразил фанатов зажигательным танцем (Видео)
05 ЧМ-2018: где и когда смотреть матчи 1/8 финала 30 июня
Новости сегодня
15:39 Эксперты рассказали, как стать еще красивее благодаря кокосовому маслу
15:35 Вышло заявление о том, что показ "Индианы Джонса" отложен на год
15:27 Арестованного в Крыму блогера Мемедеминова отправили в психиатрическую больницу
15:17 Экс-игрок Днепра может перейти в Атлетико
15:15 Решение НКРСИ о высвобождении радиочастот для 4G вступило в силу
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Правительство Украины напоминает о достижениях пенсионной реформы
Гройсман напоминает о достижениях пенсионной реформы
Новости: Непогода в Украине обесточила 384 населенных пункта
Непогода в Украине обесточила 384 населенных пункта
Новости: Супрун объяснила, почему алкогольные напитки не стоит пить в жару
Супрун сообщила, почему алкоголь не стоит пить в жару
Новости: Медики объяснили, кому не стоит есть малину
Медики объяснили, кому не стоит есть малину
Добавить комментарий
0