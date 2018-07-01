В прокат вышел Сикарио 2 - разочаровывающее продолжение одного из самых удачных триллеров последних лет.

В прокат вышел Сикарио 2 - разочаровывающее продолжение одного из самых удачных триллеров последних лет. В связи с этим я решил вспомнить об удачных сиквелах в истории кино. Их было не так уж много. Не зря большинство зрителей разделяет точку зрения о том, что продолжение всегда хуже оригинала. Чаще всего, сиквелы появляются по желанию продюсеров, которые хотят заработать на продолжении удачного фильма. Поэтому истории, имеющие логичное завершение, внезапно получают высосанное из пальца развитие, вводятся новые персонажи и добавляются сюжетные повороты, разрушающие атмосферу оригинала. Собственно, именно это случилось с Сикарио 2, где в отсутствие Эмили Блант на экране и Дени Вильнева в режиссерском кресле от оригинала остались лишь бледные воспоминания. Но вот несколько примеров того, как продолжения делались с умом и даже превосходили оригинал.