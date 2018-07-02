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В Португалии главным героям мультфильма "Викрадена принцеса" сменят имена

"Викрадена принцеса"
16:31 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: Викрадена принцеса: Руслан и Людмила превратились в Беатрис и Ромео.

Гениальный украинский анимационный фильм "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" готовится к выходу на экарны кинотеатров Португалии. Но мультик будет идти под названием Беатрис и Ромео.

"Наша Викрадена принцеса готовится к путешествию в чудесную теплую страну – Португалию! И для местных романтиков они с Русланом примут замечательные псевдонимы - Беатрис и Ромео!", - сообщают создатели мультфильма.

Изначально герои мультфильма были прописаны под мотивы Киевской Руси и Украины - создатели старались ненавязчиво показать их как украинских Ромео и Джульетту.

Кинокритики по разному отреагировали на эту поптыку, некоторые даже не нашли в мультфильме никакого Киева и Киевской Руси, а тем более Украины, другие же пришли в полный вострог от старания мультипликаторов.

Тем не менее - Викрадена принцеса - самый популярный и кассовый фильм в истории украинского кнематографа, и уже стал поулярен более чем в 15 странах мира кроме Украины.

Не удивительно, что в Португалии герои Руслан и Людмила становяться Ромео и Беатрис - ведь там любовная история имеет такие имена.

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Новости культуры, Викрадена принцеса, Имена, Имена героев, Мультфильм, Португалия, Смена имен.
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