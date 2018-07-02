DC запустит свой потоковый сервис

Студия DC Films наконец решилась запустить свой собственный потоковый видеосервис, который станет конкурировать с аналогичным сервисом, анонсированным ранее компанией Walt Disney. Платформу DC Universe планируется использовать для демонстрации проектов, основанных на популярных комиксах.

Ожидается, что в ближайшем будущем подписчики смогут смотреть такие серии, как "Титаны", "Болотная тварь", "Doom Patrol", а также анимационный сериал, посвященный Харли Квин. В дальнейшем библиотеку сервиса предполагается значительно расширить.

Точная дата запуска платформы DC Universe и стоимость подписки пока неизвестны. На официальном канала DC Films в социальной сети Twitter поклонников киновселенной DC призывают ждать анонса в июле.

Напомним, что ранее были выпущены несколько телевизионных сериалов по мотивам комиксов, в том числе "Готэм", "Стрела", "Супергерл", "Люцифер" и некоторые другие. Они демонстрировались другими компаниями, например, потоковым сервисом Netflix.

Получат ли возможность подписчики DC Universe смотреть и эти шоу, на момент написания данной заметки не уточнялось.