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DC запустит свой потоковый сервис

Потоковый сервис
16:58 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: DC намерены выпускать сериалы по своим комиксам на своем канале.

Студия DC Films наконец решилась запустить свой собственный потоковый видеосервис, который станет конкурировать с аналогичным сервисом, анонсированным ранее компанией Walt Disney. Платформу DC Universe планируется использовать для демонстрации проектов, основанных на популярных комиксах.

Ожидается, что в ближайшем будущем подписчики смогут смотреть такие серии, как "Титаны", "Болотная тварь", "Doom Patrol", а также анимационный сериал, посвященный Харли Квин. В дальнейшем библиотеку сервиса предполагается значительно расширить.

Точная дата запуска платформы DC Universe и стоимость подписки пока неизвестны. На официальном канала DC Films в социальной сети Twitter поклонников киновселенной DC призывают ждать анонса в июле.

Напомним, что ранее были выпущены несколько телевизионных сериалов по мотивам комиксов, в том числе "Готэм", "Стрела", "Супергерл", "Люцифер" и некоторые другие. Они демонстрировались другими компаниями, например, потоковым сервисом Netflix.

Получат ли возможность подписчики DC Universe смотреть и эти шоу, на момент написания данной заметки не уточнялось.

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Новости культуры, DC, Канал, Комиксы, Потоковый сервис, Свой канал, Сериалы.
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