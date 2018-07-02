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14-й сезон "Сверхъестественного" станет самым коротким за всю историю сериала

"Сверхъестественное"
17:41 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Короче за все почти четырнадцать лет существования "Сверхъестественного" был только 3-й сезон – из-за забастовки сценаристов.

Только недавно стало известно, что выйдет 14-й сезон культового сериала "Сверхъестественное". И этот сезон сериала будет одним из самых коротких за всю его историю.

Кто в теме, тот знает, что в каждом новом сезоне насчитывается 23 серии. А следующий, 14-й сезон будет укороченным – в нем будет 20 эпизодов. Короче за все почти четырнадцать лет существования "Сверхъестественного" был только 3-й сезон – из-за забастовки сценаристов в нем было всего 16 серий.

Причина, по которой канал CW вдруг решил укоротить новый сезон "Сверхъестественного", не озвучивается, и представители CW комментировать это решение отказались. Возможно, какую-то ясность внесет панель "Сверхъестественного" на грядущем Comic-Con в Сан-Диего (он пройдет с 19 по 22 июля).

Напомним, ранее глава CW Марк Педовиц заверил, что "Сверхъестественное" будет выходить в эфир канала ровно столько, сколько в сериале будут согласны сниматься его главные звезды, Джаред Падалеки и Дженсен Эклс. У самих актеров, впрочем, отношение к вопросу продолжительности "Сверхъестественного" куда более реалистичное, и они, пусть пока и в шутку, все-таки задумываются о том, каким должен стать потенциальный финал сериала.

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Новости культуры, 14 сезон, Видео, Короткий сезон, Сверхъестественное, Сезон, Сериал, Серии.
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