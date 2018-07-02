Джим Керри получит роль главного злодея в фильме "Еж Соник"

Знаменитый голливудский актер Джим Керри в предстоящем фильме "Еж Соник" перевоплотится в главного злодея всей серии - персонажа по имени Роботник, он же Доктор Эггман.

Вместе с Джимом Керри в картине также исполнят роли Джеймс Марсден ("Мир Дикого запада", "Люди Икс", "Дневник памяти") и Тика Самптер ("Спаркл", "Думай как мужчина", "Совместная поездка").

Режиссером фильма стал Джефф Фаулер, для которого "Еж Соник" станет дебютом в большой режиссуре. Сценаристами являются Патрик Кейси и Джош Миллер ("Голан Ненасытный"). Продюсированием займется Нил Х. Мориц ("Форсаж"). А исполнительным продюсером стал режиссер первого "Дэдпула" Тим Миллер.

Сюжет ленты, в которой появятся как настоящие актеры, так и мультяшные герои, расскажет про антропоморфного ежа Соника и нью-йоркского полицейского. Персонажи объединят свои силы, чтобы помешать доктору Роботника создать собственную страну, населенную роботами.

Семейное приключение "Еж Соник" планируют начать показывать на больших экранах уже с 15 ноября 2019 года.