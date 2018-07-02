Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 02.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина за год экспортировала рекордное количество зерна
Украина за год экспортировала рекордное количество зерна
Новости: Циклон ушел с Украины: Синоптик рассказала, когда потеплеет
Циклон ушел с Украины: Синоптик рассказала, когда потеплеет
Новости: Сборная Бразилии уверенно выходит в 1/4 ЧМ-2018, обыграв Мексику
Сборная Бразилии уверенно выходит в 1/4 ЧМ-2018, обыграв Мексику
Новости: Тото Кутуньо был срочно госпитализирован
Тото Кутуньо был срочно госпитализирован
X

Джим Керри получит роль главного злодея в фильме "Еж Соник"

Джим Керри
20:11 Сегодня Телеграф
beztabu.net

Новости культуры: Премьера картины запланирована на осень следующего года.

Знаменитый голливудский актер Джим Керри в предстоящем фильме "Еж Соник" перевоплотится в главного злодея всей серии - персонажа по имени Роботник, он же Доктор Эггман.

Вместе с Джимом Керри в картине также исполнят роли Джеймс Марсден ("Мир Дикого запада", "Люди Икс", "Дневник памяти") и Тика Самптер ("Спаркл", "Думай как мужчина", "Совместная поездка").

Режиссером фильма стал Джефф Фаулер, для которого "Еж Соник" станет дебютом в большой режиссуре. Сценаристами являются Патрик Кейси и Джош Миллер ("Голан Ненасытный"). Продюсированием займется Нил Х. Мориц ("Форсаж"). А исполнительным продюсером стал режиссер первого "Дэдпула" Тим Миллер.

Сюжет ленты, в которой появятся как настоящие актеры, так и мультяшные герои, расскажет про антропоморфного ежа Соника и нью-йоркского полицейского. Персонажи объединят свои силы, чтобы помешать доктору Роботника создать собственную страну, населенную роботами.

Семейное приключение "Еж Соник" планируют начать показывать на больших экранах уже с 15 ноября 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Актер, Главный злодей, Джим Керри, Еж Соник, Роль, Роль злодея.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

В Сети появились новые кадры сериала с Джулией Робертс Еще одно произведение Стивена Кинга экранизируют Netflix назвал 10 сериалов, которые чаще всего смотрят (Видео)

Последние новости

Украина может принять чемпионат Европы по баскетболу Специалисты назвали полезные для здоровья свойства смузи В Донецкой области расследуют изнасилование несовершеннолетней
Сегодня читают
01 Болтон и Путин не сошлись по поводу Украины
02 Хорошая колбаса, надо брать: в Киеве кот ест колбасу прямо с прилавка
03 Врачи рассказали, какие симптомы указывают на интоксикацию печени
04 "Сельский футбол": испанские СМИ - о матче Испания - Россия
05 Джошуа: Люди хотят боя с Уайлдером или Кличко, а не с Поветкиным
Новости сегодня
20:21 Метро в Киеве 4 июля будет работать дольше
20:16 В Измаиле создадут отряд морской охраны
20:10 Кадры из повседневной жизни граждан Индии (Фото)
20:08 Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство
20:06 Челси нашел конкурента для Куртуа
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине началась дополнительная сессия ВНО
В Украине началась дополнительная сессия ВНО
Новости: Евросоюз начал вводить санкции против Польши
Евросоюз начал вводить санкции против Польши
Новости: Украинцы не могут вылететь из еще одного курорта
Украинцы не могут вылететь из еще одного курорта
Новости: В Португалии главным героям мультфильма "Викрадена принцеса" сменят имена
В Португалии главным героям мультфильма "Викрадена принцеса" сменят имена
Добавить комментарий
0