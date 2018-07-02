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Украинский фильм "Вулкан" был показан на кинофестивале в Карловых Варах

Кинофестиваль в Карловых Варах 2018
21:36 Сегодня Телеграф
www.ukrinform.ru
Фото из открытых источников

Новости культуры: На 53-м Международном кинофестивале в Карловых Варах состоялась мировая премьера украинского фильма "Вулкан".

Премьера украинской ленты "Вулкан" состоялась в рамках конкурсной программы "East of the West" 53-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино, при поддержке которого создан фильм.

"Фильм "Вулкан" создан Украиной совместно с Германией и Монако. С украинской стороны производство картины осуществила кинокомпания "ТАТОФИЛЬМ" (продюсер Елена Ершова) и ОО "Південь" (продюсер Дарья Аверченко) при поддержке Госкино.

Следующие показы фильма в рамках фестиваля состоятся 2 июля в 16:30 в кинотеатре Lazne III, а также 4 июля в 13:30 в театре Husovka", - говорится в сообщении Госкино, которое поздравило создателей ленты с премьерой и пожелало победы в конкурсе.

Также подчеркивается, что во время премьеры режиссер фильма Роман Бондарчук вспомнил о незаконно заключенном в России украинском режиссере Олеге Сенцове.

"Я хочу привлечь внимание к Олегу, моему коллеге, который уже 49-й день голодает в российской тюрьме. Мы должны помнить о нем и о еще 60-ох украинских политзаключенных", - сказал Бондарчук.

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Новости культуры, Вулкан, Кинофестиваль, Кинофестиваль в Карловых Варах, Премьера, Украинский фильм.
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