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Новости: Известные голливудские актрисы, которые стали успешными режиссерами
Голливудские актрисы, которые стали успешными режиссерами
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Известные голливудские актрисы, которые стали успешными режиссерами

Анджелина Джоли
14:59 Сегодня Телеграф
segodnya.ua

Новости культуры: Анджелина Джоли успевает и снимать кино, и сниматься в нем.

Очень часто про актеров говорят, что "они выросли из своих штанов". Это означает, что роли перед камерами им мало. Такие люди пробуют себя уже в качестве режиссера. Известные голливудские актрисы лихо переквалифицировались и часто находятся по другую сторону камер. Предлагаем список некоторых из них.

Анджелина Джоли

Энджи не ограничилась только актерской деятельностью, она решила попробовать себя в роли режиссера. Ее первой лентой стала инди-драма о войне на Балканах "В краю крови и меда" (2011). Далее Джоли выпустила фильмы "Несломленный" (получил три номинации на "Оскар"), "Лазурный берег" и "Сначала они убили моего отца".

Натали Портман

Звезда "Черного лебедя" сначала попробовала себя и сняла короткометражку "Ева", которая открывала в 2008 году Венецианский кинофестиваль. Далее был фильм "Повесть о любви и тьме". Он основан на повести знаменитого израильского писателя Амоса Оза.

Джоди Фостер

Двукратная обладательница премии "Оскар" сняла свой первый фильм "Маленький человек Тейт" в 23 года, а сейчас работает над такими популярными сериалами, как "Карточный домик" и "Оранжевый – хит сезона".

Сара Полли

Дебютной картиной Сары в роли режиссера был фильм "Вдали от нее" и он был номинирован на "Оскар", а документалка "Истории, которые мы рассказываем", заработала приз на фестивале в Торонто и премию Гильдии сценаристов.

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Новости культуры, Актрисы, Анджелина Джоли, Джоди Фостер, Натали Портман, Режиссеры, Сара Полли, Фильмы.
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