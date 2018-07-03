Известные голливудские актрисы, которые стали успешными режиссерами

Очень часто про актеров говорят, что "они выросли из своих штанов". Это означает, что роли перед камерами им мало. Такие люди пробуют себя уже в качестве режиссера. Известные голливудские актрисы лихо переквалифицировались и часто находятся по другую сторону камер. Предлагаем список некоторых из них.

Анджелина Джоли

Энджи не ограничилась только актерской деятельностью, она решила попробовать себя в роли режиссера. Ее первой лентой стала инди-драма о войне на Балканах "В краю крови и меда" (2011). Далее Джоли выпустила фильмы "Несломленный" (получил три номинации на "Оскар"), "Лазурный берег" и "Сначала они убили моего отца".

Натали Портман

Звезда "Черного лебедя" сначала попробовала себя и сняла короткометражку "Ева", которая открывала в 2008 году Венецианский кинофестиваль. Далее был фильм "Повесть о любви и тьме". Он основан на повести знаменитого израильского писателя Амоса Оза.

Джоди Фостер

Двукратная обладательница премии "Оскар" сняла свой первый фильм "Маленький человек Тейт" в 23 года, а сейчас работает над такими популярными сериалами, как "Карточный домик" и "Оранжевый – хит сезона".

Сара Полли

Дебютной картиной Сары в роли режиссера был фильм "Вдали от нее" и он был номинирован на "Оскар", а документалка "Истории, которые мы рассказываем", заработала приз на фестивале в Торонто и премию Гильдии сценаристов.