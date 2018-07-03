Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 03.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Одесской области 14 вагонов сошли с рельсов: приостановлено движение поездов
В Одесской области грузовой поезд сошел с рельсов
Новости: Стрельба в Киеве: раненый умер в больнице, введен оперативный план
Стрельба в Киеве: раненый умер в больнице, введен оперативный план
Новости: ЧМ-2018: Швеция обыграла Швейцарию и пробилась в 1/4 финала
ЧМ-2018: Швеция обыграла Швейцарию и пробилась в 1/4 финала
Новости: Ивана Купала 2018: история, обряды и традиции праздника
Ивана Купала 2018: история, обряды и традиции праздника
X

Ада Роговцева получит на Одесском кинофестивале статуэтку "Золотой Дюк"

Ада Роговцева
18:41 Сегодня Телеграф
lux.fm
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В рамках ОМКФ выдающейся украинской актрисе вручат статуэтку "Золотой Дюк" за вклад в киноискусство.

Девятый Одесский международный кинофестиваль в 2018 году пройдет с 13 по 21 июля.

Ада Роговцева более 60 лет посвятила актерскому искусству. В творческом арсенале актрисы - более 150 ролей в театре и 100 теле- и киноролей.

Кроме этого, Ада Николаевна преподавала актерское мастерство в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого, а также в Киевском университете культуры и искусств.

В этом году оргкомитет ОМКФ решил вручить Роговцевой статуэтку "Золотой Дюк" за вклад в киноискусство.

"Актриса уже отпраздновала 80-летний юбилей и не планирует завершать творческую карьеру. Ада Николаевна - это безусловный талант, неудержимая сила и чарующая легкость. Для нас большая честь лично вручить "Золотого Дюка" легенде украинского кинематографа Аде Роговцевой", - говорит президент ОМКФ Виктория Тигипко.

Добавим, что Ада Роговцева удостоена Государственной премии имени Тараса Шевченко (1981), звания Герой Украины (2007), Государственной премии имени Александра Довженко за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства (2017).

Среди наград актрисы - четыре театральные премии "Киевская Пектораль" за лучшую женскую роль в постановках "Дама без камелий" (1991-1992), "Обманутая" (1997), "Похоже на счастье" (2015), а также за выдающийся вклад в театральное искусство (2004).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Ада Роговцева, Актриса, Золотой Дюк, Киноискусство, Кинофестиваль, Одесса, Статуэтка, Украинская актриса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

DC запустит свой потоковый сервис В Португалии главным героям мультфильма "Викрадена принцеса" сменят имена Закулисные факты об известных фильмах, о которых вы, вероятно, не знали (Фото)

Последние новости

Вертолет ВСУ пролетел над пляжем с отдыхающими: видео WBO исключила легендарного филиппинского боксера Пакьяо из своего рейтинга Мода 2018: нежные свадебные платья для самых красивых невест (Фото)
Сегодня читают
01 Ремонт дорог "на бумаге": арестованы руководители облавтодора Днепропетровской области
02 Экс-арбитр FIFA жестко раскритиковал арбитра матча Испания - Россия
03 Бельгия добыла волевую победу над Японией и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018
04 Тренер Гассиева рассказал, как Мурат победит Усика
05 Циклон ушел с Украины: Синоптик рассказала, когда потеплеет
Новости сегодня
20:05 В сети появился трейлер фильма "Небоскреб" (Видео)
19:56 ГПУ хочет допросить Черновецкого
19:54 Нойер - о решении Лева остаться на посту наставника сборной Германии
19:49 Пейзажи Афганистана: взгляд на страну с другой стороны (Фото)
19:44 Грета Гервих занимается съемками нового фильма
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В России начинают судить украинца Павла Гриба
В России начинают судить украинца Павла Гриба
Новости: ЕСПЧ обязал Россию выплатить долги СССР
ЕСПЧ обязал Россию выплатить долги СССР
Новости: Расширено соглашение о безвизовом режиме Украины и Сербии
Украина и Сербия расширили безвиз
Новости: В Калифорнии состоялась закрытая церемония прощания с отцом Майкла Джексона
В Калифорнии состоялась закрытая церемония прощания с отцом Майкла Джексона
Добавить комментарий
0