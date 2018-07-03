Ада Роговцева получит на Одесском кинофестивале статуэтку "Золотой Дюк"

Девятый Одесский международный кинофестиваль в 2018 году пройдет с 13 по 21 июля.

Ада Роговцева более 60 лет посвятила актерскому искусству. В творческом арсенале актрисы - более 150 ролей в театре и 100 теле- и киноролей.

Кроме этого, Ада Николаевна преподавала актерское мастерство в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого, а также в Киевском университете культуры и искусств.

В этом году оргкомитет ОМКФ решил вручить Роговцевой статуэтку "Золотой Дюк" за вклад в киноискусство.

"Актриса уже отпраздновала 80-летний юбилей и не планирует завершать творческую карьеру. Ада Николаевна - это безусловный талант, неудержимая сила и чарующая легкость. Для нас большая честь лично вручить "Золотого Дюка" легенде украинского кинематографа Аде Роговцевой", - говорит президент ОМКФ Виктория Тигипко.

Добавим, что Ада Роговцева удостоена Государственной премии имени Тараса Шевченко (1981), звания Герой Украины (2007), Государственной премии имени Александра Довженко за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства (2017).

Среди наград актрисы - четыре театральные премии "Киевская Пектораль" за лучшую женскую роль в постановках "Дама без камелий" (1991-1992), "Обманутая" (1997), "Похоже на счастье" (2015), а также за выдающийся вклад в театральное искусство (2004).