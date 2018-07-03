Грета Гервих занимается съемками нового фильма

После блистательного прорыва на "Оскаре" Греты Гервиг, она взялась за еще более амбициозный проект. Грета снимет экранизацию классического американского романа "Маленькие женщины" писательницы Луизы Мэй Олкотт.

Кроме того, Гервиг уже сама написала сценарий, компания Columbia Pictures ведет переговоры об участии в проекте таких именитых актеров, как Мерил Стрип, Эммы Стоун, Сирши Ронан и Тимоти Шаламе.

Отметим, что Ронан и Шаламе уже снимались у Греты Гервиг ранее — в трагикомедии "Леди Берд", которая получила два "Золотых глобуса" в этом году и была номинирована на "Оскар" в пяти категориях.

Финансовую поддержку проекту обеспечивают студия Sony и продюсер Эми Паскаль. Если все сложится удачно, съемки начнутся уже в этом году.

Роман "Маленькие женщины" рассказывает о жизни четырех сестер — Маргарет, Джо, Бет и Эмми — во время Гражданской войны в США. Отметим и о то, что ранее книгу уже экранизировали. Классической версией считается фильм Джиллиан Армстронг с актрисой Вайноной Райдер в роли Джозефины. В 1995 году картина номинировалась на "Оскар" сразу в трех категориях: "Лучшая женская роль" (Вайнона Райдер), "Лучший дизайн костюмов" и "Лучшая музыка".