В сети появился трейлер фильма "Небоскреб" (Видео)

Студия Universal Pictures на своем канале на YouTube опубликовала финальный трейлер фильма "Небоскреб", главную роль в котором исполнил Дуэйн Джонсон. Режиссером картины выступил Роусон Маршалл Тербер, а ее релиз запланирован на 12 июля. Бывший агент ФБР и специалист по освобождению заложников Уилл Форд потерял ногу во время неудачной операции и теперь работает экспертом по безопасности. Его новая работа выглядит особенно интригующе: проследить, чтобы новенький и высокотехнологичный китайский небоскреб "Жемчужина" оставался в целости и сохранности. Только вот в самом высоком здании в мире далеко не так безопасно, как может показаться сначала. Когда на нескольких этажах высотки разгорается ужасный пожар, Форду предстоит использовать все свои навыки и умения, чтобы спасти свою семью и выяснить секрет небоскреба.