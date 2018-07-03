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Софи Тернер рассказала, что последний сезон "Игры престолов" станет самым кровавым

Софи Тернер
20:59 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Восьмой сезон сериала выйдет на экраны в 2019 году.

Актриса Софи Тернер, которая играет Сансу Старк в сериале "Игра престолов", заявила о том, что финальный сезон шоу станет самым кровавым и жестоким из всех, которые были выпущены до этого.

Она также рассказала, что ей нравится то, каким образом завершается история ее героини.

"Это же "Игра престолов". Она станет еще кровавее, там будет больше смертей, она будет эмоциональнее и напряженнее всех предыдущих частей", — призналась Тернер. Она также добавила, что довольна тем, как события финала "Игры престолов" складываются для Сансы. "Я всегда чувствовала, что она учится и приспосабливается. И в какой то момент это должно было превратить ее в воительницу. Я была крайне довольна, когда это произошло, и я очень рада тому, как развернулась ее сюжетная линия", — поделилась Тернер.

Ранее сообщалось, что финал седьмого сезона "Игры престолов" установил новый рекорд по количеству просмотров. Прямую трансляцию серии на канале НВО посмотрели 12,1 миллиона человек, если же принимать во внимание зрителей стриминговых сервисов, число зрителей, посмотревших эпизод, достигает 16,5 миллионов. Хакеры выложили в сеть сценарий четвертого эпизода седьмого сезона "Игры престолов" и сам эпизод.

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Новости культуры, Актриса, Кровавый сезон, Сезон, Софи Тернер, Финальный сезон.
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