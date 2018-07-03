Sony Pictures снимет фильм о пышнотелой супергероине

Сценарий к будущей ленте уже пишет Мария Мельник, которая работала над созданием таких сериалов, как "Американские боги", "Двойник", а также над фильмом "Лабиринт", который выйдет в прокат только в январе следующего года.

Продюсерами фильма о plus-size супергероине стали Тоби Джаффе ("Вспомнить все", "Рок-звезда"), Нил Мориц (все части "Форсажа", "Мачо и ботан") и Дэн Минтц ("Призраки опиума").

Сюжет предстоящей ленты расскажет о Фэйт Херберт – пышнотелой девушке с суперспособностями. Она умеет летать и создавать силовые поля, а еще она помешана на супергероях и поп-культуре. Днем она работает в обычном онлайн новостном агентстве, а по ночам превращается в супергероиню Зефир.

Впервые о Фэйт узнали еще в 1992 год, когда она появилась в комиксах издательства Valiant Comics. Тогда Херберт была в составе команды супергероев, известной как Предвестники, а вскоре она заслужила собственную линейку комиксов.