Одесский Международный Кинофестиваль 2018: программа события

Одесский Международный Кинофестиваль был создан в 2010 году и за эти годы поправу завоевал звание самого яркого кинособытия лета. 9 дней феста объединяют в себе эксклюзивные премьеры, мастер-классы и уникальную фестивальную атмосферу.

Ежегодно на кинофестивале проходят три конкурсные программы: Международная и Национальная, а также Конкурс европейских документальных фильмов.

В 2018 год для Междунардного конкурса было отобрано 12 полнометражных фильмов из 19 стран: драма "Стикс", психологическая драма "Башня. Ясный день", лирическая лента "Три с половиной", сатирическая комедия "Жаль", драма "Вулкан", комедия "Кристал", драматический триллер "Поророка", черная комедия "Дорога грома", фильм о взрослении "Девушка", драма "Парижское образование", гангстерская сага "Перелетные птицы" и драматическая комедия "Важиб".

В Национальную программу вошло 5 фильмов: драма "Герой моего времени", "Когда падают деревья", докуметальная лента "Дельта", "Тера", документальный фильм "Гоголь Док".

В конкурсе Европейский фильмов возьмут участие 8 картин: "Отдаленное созвездие", "69 минут из 86 дней", "Домашние игры", "Животные и другие люди", "Много детей, обезьяна и замок", "Михаил и Даниил", "Работ" и "Глаза Орсона Веллса".

Кроме того, организаторы мероприятия традиционно на второй день Одесского Кинофествиаля, 14 июля, организуют киноперформанс на Потемкинских лестницах - один из самых масштабных open-air-показов в Европе.

В этот раз зрители увидят черно-белую ленту "Safety Last!" (1923), для которой 2018 является юбилейным - именно 95 лет назад фильм режиссеров Сэма Тейлора и Фреда С. Наймаера увидел свет. А показ состоится в сопровождении симфонического оркестра.

Напомним, что на Одесском фестивале 2017 лучшим украинским полнометражным фильмом назван Dixieland.