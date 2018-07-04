Стало известно, кто сыграет в новом фильме "Ангелы Чарли"

Британская актриса Наоми Скотт присоединится к Кристен Стюарт и Лупите Нионго к ремейку популярного сериала 80-х годов "Ангелы Чарли".

Режиссерское кресло займет Элизабет Бэнкс ("Идеальный голос 2"). В качестве продюсеров выступят сама Бэнкс и ее бывший муж Макс Хэнделман.

В центре сюжета окажется агент Со Бэй, которая готовится стать четвертым Ангелом Чарли. Однако ее планы оказываются сорваны таинственным Ронни Петанканом, похитившим остальных Ангелов.

Помочь Со вызывается нерд Нэйтан Вудхолл, вместе с которым Бэй должна спасти своих будущих коллег, как и весь мир, находящийся под угрозой уничтожения.

Съемки начнутся в сентябре этого года в Берлине. Как ожидается, премьера фильма состоится 7 июня 2019 года.

Напомним, изначально "Ангелы Чарли" существовали в формате сериала в 1976-1981 годах с участием Фарры Фосетт, Кейт Майорс и Жаклин Смит. История трех девушек из частного детективного агентства, которые несмотря на внешнюю хрупкость, умело расправляются с преступниками, произвела яркое впечатление на зрителей.