Льюис Тан из Marvel может сыграть Найтвинга для DC

Звезда сериалов "Железный кулак" и "Час пик" Льюис Тан провел переговоры со студией DC Films о возможном участии в экранизации комиксов, посвященных Найтвингу.

"Я знаю, что Крис МаКкей хочет найти для этой роли мастера боевых искусств, так что его интерес объясняется именно этим. Ничего из того, что я могу вам сейчас сказать, пока не подтверждено официально. Это проект, который он все еще разрабатывает, и я встречался с представителями DC, с некоторыми руководителями. Все они большие поклонники этого комикса, как и я. Мой отец приехал в Америку из-за "Бэтмена" 1989 года выпуска, и, вы знаете, я определенно хочу, чтобы этот круг замкнулся. Конечно, я не рву все связи с Marvel, потому что моя карьера началась у них, но DC дала толчок карьере моего отца, поэтому было бы неплохо сыграть что-то и для них", - прокомментировал он.

Правда актер пока не утверждает точно, что именно его утвердили на роль Найтвинга, но его навыки боевых исскуств явно могут перевесить. Кстати, в "Железном кулаке" он играл одного из главных злодеев - мастера боеывых исскуств "Руки" - организации, с которой борются Железные кулаки.

Напомним, что начале 2018 года Крис МакКей признавал, что создание этого фильма будет долгим и призывал не ждать новостей в ближайшем будущем, несмотря на то, что он активно работает над сценарием.