Актеры-мужчины, которые отлично сыграли женские роли

Какие только роли не приходится играть актерам – мужчины переодеваются в женщин и наоборот. Однако, самые яркие персонажи запоминаются зрителям на всю жизнь. Предлагаем подборку с актерами, которые сыграли женщин лучше, чем персонажей-мужчин.

Чарли Чаплин

Чаплин стал первым мужчиной, который сыграл женщину на большом экране. Это было в самом начале его звездной карьеры. Он перевоплотился в простую американскую женщину в короткометражке "Женщина", которая постоянно колотила всех зонтиком и путалась в юбках.

Робин Уильямс

Актер сыграл няню в годах в фильме "Миссис Даутфайр". По сюжету, его герой развелся с женой и у него было трое детей. Чтобы чаще с ними видится он пошел на небольшую хитрость, которая ему удалась.

Дастин Хоффман

Актер признался, что понял, насколько женщинам тяжело быть всегда идеальной, доброй и покладистой. Он сыграл актера, которому не везло, но после того, как он в прямом смысле, влез в шкуру женщины, получил главную роль.

Мартин Лоуренс

Актер сыграл не просто женщину, а очень тучную чернокожую женщину. Мартину пришлось ежедневно носить костюм "большой мамочки", маски, парики и одежду больших размеров в комедии "Дом большой мамочки".

Эдди Редмэйн

Актер сыграл скандального, но исторического персонажа – художника, который стал первым в истории мужчиной, который сменил пол. Роль Лили Эльбе удалась Редмэйну, но оскар за нее он так и не получил, а жаль.