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Актеры-мужчины, которые отлично сыграли женские роли

Эдди Редмэйн
10:36 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Первым был Чарли Чаплин, но сейчас женские роли в исполнении мужчин очень яркие.

Какие только роли не приходится играть актерам – мужчины переодеваются в женщин и наоборот. Однако, самые яркие персонажи запоминаются зрителям на всю жизнь. Предлагаем подборку с актерами, которые сыграли женщин лучше, чем персонажей-мужчин.

Чарли Чаплин

Чаплин стал первым мужчиной, который сыграл женщину на большом экране. Это было в самом начале его звездной карьеры. Он перевоплотился в простую американскую женщину в короткометражке "Женщина", которая постоянно колотила всех зонтиком и путалась в юбках.

Робин Уильямс

Актер сыграл няню в годах в фильме "Миссис Даутфайр". По сюжету, его герой развелся с женой и у него было трое детей. Чтобы чаще с ними видится он пошел на небольшую хитрость, которая ему удалась.

Дастин Хоффман

Актер признался, что понял, насколько женщинам тяжело быть всегда идеальной, доброй и покладистой. Он сыграл актера, которому не везло, но после того, как он в прямом смысле, влез в шкуру женщины, получил главную роль.

Мартин Лоуренс

Актер сыграл не просто женщину, а очень тучную чернокожую женщину. Мартину пришлось ежедневно носить костюм "большой мамочки", маски, парики и одежду больших размеров в комедии "Дом большой мамочки".

Эдди Редмэйн

Актер сыграл скандального, но исторического персонажа – художника, который стал первым в истории мужчиной, который сменил пол. Роль Лили Эльбе удалась Редмэйну, но оскар за нее он так и не получил, а жаль.

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Новости культуры, Актеры, Видео, Женские роли, Мужчины, Роль, Чарли Чаплин, Эдди Редмэйн.
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