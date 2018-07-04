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Компания Sony по ошибке загрузила полный фильм вместо трейлера

Sony
10:52 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: Sony Pictures Entertainment по ошибке опубликовала в сети полнометражный фильм, который был доступен пользователям в течении нескольких часов.

На официальном YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures Entertainment был размещен 89-минутный фильм "Киллер Кали", вместо которого должны были опубликовать короткий трейлер.

Сообщается, что полное название ролика, который попал в сеть, было "Киллер Кали: официальный трейлер, теперь на DVD". Но ошибочно работники Sony разместили в сети полный фильм. К тому моменту, как видео удалили, его уже посмотрели 6 тысяч человек.

В открытом доступе "Киллер Кали" находился на протяжении шести часов. В компании случившееся пока еще никак не прокомментировали. Однако, пользователи уже успели посмеяться с этой ситуации.

Так, один из подписчиков на официальном YouTube-канале Sony Pictures Entertainment написал : "Очередной трейлер, который спойлерит весь фильм". Другой пользователь отметил, что 89-минутный ролик и есть тем самым трейлером, а вот сам фильм будет длиться около 130 часов.

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Новости культуры, Sony, Киллер Кали, Ошибка, Полный фильм, Трейлер.
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